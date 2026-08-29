Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Σελίν Ντιόν έφτασε στο Παρίσι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, όπου την υποδέχτηκε θερμά πλήθος θαυμαστών έξω από το ξενοδοχείο της.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε συγκινημένη και χαμογελαστή, πραγματοποιώντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση έπειτα από δύο χρόνια απουσίας από τη σκηνή.

Η παρουσία της στη γαλλική πρωτεύουσα σχετίζεται με την προετοιμασία της για μια σειρά συναυλιών που έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Η καλλιτέχνιδα επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της λόγω της μάχης που δίνει με το σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου.

Ο προγραμματισμός των συναυλιών της Σελίν Ντιόν περιλαμβάνει εμφανίσεις που αναμένεται να διαρκέσουν έως και το 2027.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι θαυμαστές στη Σελίν Ντιόν κατά την άφιξή της στο Παρίσι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, λίγες μόλις ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή.

Η 58χρονη τραγουδίστρια πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της έπειτα από δύο χρόνια και εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη από την υποδοχή του κόσμου. Έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau, όπου διαμένει, είχαν συγκεντρωθεί πλήθος θαυμαστών, στους οποίους η Ντιόν ανταπέδωσε την αγάπη, χαιρετώντας τους και στέλνοντάς τους φιλιά.

Advertisement

Advertisement

Céline Dion showed her fans some love as she arrived at the Hotel Le Royal Monceau in Paris, France, ahead of her series of concerts in the French capital.🤍



📹: BACKGRID pic.twitter.com/4BNTHYrokS — Page Six (@PageSix) August 28, 2026

Η διάσημη τραγουδίστρια εντυπωσίασε και με την εμφάνισή της, επιλέγοντας μια καμηλό καμπαρντίνα και ψηλοτάκουνες μπότες, ενώ φορούσε σκούρα γυαλιά που έκρυβαν τα μάτια της. Παρά την έντονη συγκίνηση της στιγμής, δεν σταμάτησε να χαμογελά πλατιά και πόζαρε για φωτογραφίες μαζί με τους θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί για να την υποδεχτούν.

Η παρουσία της στο Παρίσι συνδέεται με την προετοιμασία της για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή. Η Ντιόν ετοιμάζεται να εμφανιστεί ξανά ζωντανά, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της, η οποία είχε διακοπεί εξαιτίας της δύσκολης μάχης που δίνει με το σύνδρομο Stiff-Person, γνωστό στα ελληνικά ως σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου.

Celine Dion in Paris after years of Stiff Person Syndrome. She still can’t get close to fans for selfies or autographs the way she used to. 😭 pic.twitter.com/Yl354BpZDq — Arthur🇳🇬🇬🇧🇸🇳 (@AjMachalaa) August 28, 2026

Για την επιστροφή της, η Σελίν Ντιόν έχει προγραμματίσει μια σειρά συναυλιών που αναμένεται να διαρκέσουν έως και το 2027. Οι πρώτες δέκα εμφανίσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο Παρίσι, μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Η επιστροφή της στη γαλλική πρωτεύουσα σηματοδοτεί έτσι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την καλλιτέχνιδα, η οποία ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά μπροστά στο κοινό της μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters