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Η Σελίν Ντιόν έκανε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας πως η επιστροφή της στη σκηνή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η 58χρονη σταρ βρέθηκε στο φινάλε του σόου της L’Oréal για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και ανέβηκε στην πασαρέλα, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική στιγμή.

Μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, η Σελίν Ντιόν ερμήνευσε το «I’m Alive», γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από τους παρευρισκόμενους. Αμέσως μετά, στο σκηνικό βρέθηκαν κορυφαία ονόματα της μόδας και του θεάματος, ανάμεσά τους η Κένταλ Τζένερ, η Κάρα Ντελεβίν και η Χάιντι Κλουμ. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Εύα Λονγκόρια, η οποία χόρεψε μαζί με τη Ντιόν και στη συνέχεια την αγκάλιασε.

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‼️🚨‼️ Celine Dion just gave a performance for L’Oreal in Paris ‼️🚨‼️



She looks stunning 😭♥️♥️ pic.twitter.com/zfUSaaMPQP — MaximusDijon (@Celinedijon98) September 28, 2026

Πηγή: Reuters

Η επιστροφή μετά τη δύσκολη περιπέτεια υγείας

Το «Le Défilé 2026: Express Your Worth» πραγματοποιήθηκε στην Place Joffre, με τη συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων, όπως η Τζέιν Φόντα, η Άντι ΜακΝτάουελ, η Βαϊόλα Ντέιβις και η Σιμόν Άσλεϊ. Στην πασαρέλα της L’Oréal εμφανίστηκε για πρώτη φορά και η Κρίστεν Μπελ, η οποία πρόσφατα ανέλαβε ρόλο πρέσβειρας της εταιρείας.

Céline Dion on L’Oreal ’s Défilé 2026 pic.twitter.com/fSG9z6oq7C — Celine Dion Trends (@celinetrends) September 28, 2026

Η παρουσία της Σελίν Ντιόν αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μετά τη δύσκολη μάχη της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (Stiff Person Syndrome – SPS), μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς.

Η τραγουδίστρια μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας της τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ έναν χρόνο αργότερα αναγκάστηκε να ακυρώσει την περιοδεία της. Στην πιο δύσκολη περίοδο, όπως είχε αποκαλύψει, αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες ακόμη και στο περπάτημα και στη χρήση της φωνής της.

céline dion performed ‘i’m alive’ at the L’oréal show in paris !!! pic.twitter.com/qgkUa4NaXF — 2000s (@PopCulture2000s) September 28, 2026

Ωστόσο, το 2024 είχε δηλώσει αποφασισμένη να επιστρέψει στη μουσική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα τραγουδήσω ξανά». Σήμερα, βρίσκεται και πάλι στο Παρίσι για μια σειρά εμφανίσεων διάρκειας πέντε εβδομάδων, έχοντας περιγράψει την προσπάθειά της να μετατρέψει τη δύσκολη εμπειρία που έζησε σε «λόγο για να ζει».