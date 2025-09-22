Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η οικογένειά του εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα

Πρόσφατα, ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) και μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από την επίσκεψή του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε:



«Λίγες (Ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Ο Τζόκοβιτς κατέχει 24 τίτλους Grand Slam, τους περισσότερους από κάθε άλλο τενίστα στην ιστορία και μαζί την Μάργκαρετ Κορτ τους περισσότερους ατομικούς στην ιστορία του αθλήματος. Θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος όλων των εποχών, μαζί με τους Ραφαέλ Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ.

Έχει βρεθεί συνολικά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 428 εβδομάδες, κάτι που αποτελεί ρεκόρ, όπως και το ότι συνολικά 8 ημερολογιακά έτη έχει τερματίσει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Άλλα ρεκόρ του είναι η κατάκτηση όλων των Grand Slam τουλάχιστον από 3 φορές, οι συμμετοχές του σε 37 τελικούς Grand Slam, οι κατακτήσεις 10 Αυστραλιανών Όπεν, οι κατακτήσεις 40 τουρνουά της σειράς ATP Masters 1000 και οι κατακτήσεις 7 τίτλων ATP Finals.

Είναι επίσης, ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει να κερδίσει και τους εννέα τίτλους της σειράς ATP Masters 1000, που μάλιστα τους έχει κερδίσει από δύο φορές. Στο Ρολάν Γκαρός του 2024 συμπλήρωσε 370 νίκες σε Grand Slam ξεπερνώντας το ρεκόρ του Φέντερερ που είχε 369.