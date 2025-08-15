Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε σιδηροδρομικό ατύχημα που έλαβε χώρα την Παρασκευή (15/8) στη νότια Δανία.

Το περιστατικό συνέβη αρκετά κοντά στα σύνορα της χώρας με την Γερμανία. Η σιδηροδρομική εταιρεία DSB ανέφερε ότι λόγω του ατυχήματος έχει διακόψει όλα τα δρομολόγια μεταξύ των πόλεων Κλίπλεβ και Τίνγκλεβ, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον εθνικό διαχειριστή σιδηροδρομικού δικτύου Banedanmark, το τρένο χτύπησε όχημα σε ισόπεδη διάβαση, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στο τρένο βρίσκονταν 95 επιβάτες, αρκετοί εκ των οποίων τραυματίστηκαν. Δύο από τους επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο της αστυνομίας.

Το δανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο TV2, μετέδωσε ότι φωτογραφίες που ελήφθησαν από το σημείο έδειχναν ότι ένα βαγόνι είχε αποκοπεί από το τρένο και βρισκόταν στο πλάι.

