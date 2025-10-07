Για 25 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατηγορείται ο Αρτέμιος Μίντζας, 60 ετών, για την ένοπλη επίθεση στο Croydon Park στα δυτικά του Σίδνεϊ, το βράδυ της Κυριακής (07/10).

Το κατά τα άλλα ήσυχο προάστιο του Croydon Park παρέμεινε αποκλεισμένο για περισσότερες από δύο ώρες, εξαιτίας της αστυνομικής επιχείρησης, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Advertisement

Advertisement

Ο Αρτέμιος Μίντζας, 60 ετών, φέρεται να πυροβόλησε έως και 50 φορές, στοχεύοντας τυχαίους πολίτες στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ, προκαλώντας πολλαπλούς τραυματισμούς.

Γύρω στις 7:45 το απόγευμα της Κυριακής, η αστυνομία απέκλεισε τη συγκεκριμένη περιοχή στο Σίδνεϊ, ύστερα από καταγγελίες για ένοπλο στην οδό Georges River.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & injury



A 60-year-old man has been arrested in Croydon Park, an inner-west suburb of Sydney, New South Wales, after allegedly firing "indiscriminately" at passing vehicles, including police cars, from a residential… pic.twitter.com/uEr2T7V6fI — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 5, 2025

Σύμφωνα με το ABC, επί περίπου δύο ώρες ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και του φερόμενου δράστη. Πολίτες έτρεχαν να προστατευθούν, ενώ ο Μίντζας πυροβολούσε αδιάκριτα από παράθυρο στον επάνω όροφο τοπικής επιχείρησης. Οι σφαίρες χτύπησαν 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου, σύμφωνα με τις αρχές.

Διασώστες που έφτασαν στο σημείο παρείχαν πρώτες βοήθειες σε 16 τραυματίες με ελαφρά τραύματα, ενώ δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε σφαίρες στον λαιμό και το στήθος, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Το μπέρδεμα με τους δικηγόρους

Η διαδικασία ενώπιον του Burwood Local Court σημαδεύτηκε από ένταση, καθώς δύο διαφορετικές δικηγόροι ισχυρίστηκαν πως εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο, σύμφωνα με το ABC.

Advertisement

Η δικηγόρος Diana Sabouni ξεκίνησε τη διαδικασία, όμως η Dymphna Hawkins παρενέβη, λέγοντας πως είχε ήδη επικοινωνήσει με τον κατηγορούμενο.

Η διαφωνία οδήγησε σε λεκτική αντιπαράθεση ακόμη και έξω από την αίθουσα, μέχρι που ο Μίντζας δήλωσε ο ίδιος πως επιθυμεί να τον εκπροσωπήσει η κα. Hawkins, ζητώντας μάλιστα συγγνώμη για τη σύγχυση.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο, με τον Μίντζα να παραμένει προφυλακισμένος.

Advertisement

Ψάχνουν το κίνητρο

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά το κίνητρο πίσω από την πράξη του Μίντζα, ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατία.

Επίσης, δεν έχει ιστορικό ψυχικών ασθενειών ούτε έχει προβεί σε σοβαρά παραπτώματα.

Ο 60χρονος έχει ενήλικα παιδιά, ενώ η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για τη σύλληψή του.

Advertisement

Το Croydon Park, μια ήσυχη πολυπολιτισμική περιοχή του Σίδνεϊ, με οικογένειες, σχολεία και εστιατόρια, παραμένει σοκαρισμένο. Οι κάτοικοι δηλώνουν πως «ο Μίντζας ήταν ήσυχος άνθρωπος, δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα», κάνοντας ακόμη πιο ακατανόητο το ξέσπασμά του.