Η Σάρα Φέργκιουσον έχει «εξαφανιστεί από το προσκήνιο» μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ενώ οι κόρες της φέρονται να είναι «συντετριμμένες» από τις αποκαλύψεις.

Ανάμεσα στα εκατομμύρια εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνονται αλληλογραφίες που φαίνεται να είναι μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και της πρώην Δούκισσας της Υόρκης. Στα emails, η Φέργκιουσον εμφανίζεται όλο και πιο απελπισμένη, εκλιπαρώντας τον καταδικασμένο παιδόφιλο τόσο για οικονομική βοήθεια όσο και για στήριξη.

Σε μία ανταλλαγή emails που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η Σάρα αναφέρει ότι «χρειάζεται απεγνωσμένα» χρήματα και ζητά ακόμη και δουλειά από τον Έπσταϊν.

«Μα γιατί, δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν με προσλαμβάνεις ως βοηθό στο σπίτι σου; Είμαι απόλυτα ικανή και χρειάζομαι απεγνωσμένα τα χρήματα», αναφέρεται σε email του Μαΐου 2010, προσθέτοντας: «Σε παρακαλώ Τζέφρι, σκέψου το».

Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς του έγραψε ξανά, σύμφωνα με τη Daily Mail: «Νιώθω πολύ τραυματισμένη και μόνη. Θέλω να δουλέψω για σένα οργανώνοντας τα σπίτια σου».

Έναν μήνα αργότερα, έγραψε: «Πότε θα με προσλάβεις;… Η φιλία μου είναι σταθερή μέχρι το τέλος, ακόμη κι όταν το σώμα παγώσει… Σε αγαπώ τώρα και για πάντα… Και ξέρω ότι κι εσύ επίσης».

Τα μηνύματα αυτά εστάλησαν μετά την ομολογία ενοχής και την καταδίκη του Έπσταϊν για trafficking ανηλίκων. Καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση τον Ιούνιο του 2008, αλλά αποφυλακίστηκε πέντε μήνες νωρίτερα, στις 22 Ιουλίου 2009, με την υποχρέωση να εγγραφεί στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

Υποστηρίζεται επίσης ότι, ενώ ο Έπσταϊν βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, η Φέργκιουσον τον επισκέφθηκε στο σπίτι του μαζί με τις κόρες της, οι οποίες τότε ήταν 20 και 19 ετών.

Σε άλλο μήνυμα, τον Ιανουάριο του 2010, η Σάρα τον αποθέωνε γράφοντας: «Είσαι θρύλος. Δεν έχω λόγια να περιγράψω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου. Είμαι στη διάθεσή σου. Παντρέψου με».

Σε μεταγενέστερη αλληλογραφία, τον ευχαρίστησε «που είναι ο αδελφός που πάντα ευχόταν να έχει», ενώ φέρεται να έκανε και άκομψη αναφορά στη σεξουαλική ζωή της κόρης της.

Υπάρχουν επίσης αιτήματα για χρήματα. Τον Μάρτιο του 2011 παραδέχθηκε ότι είχε δανειστεί 15.000 λίρες από τον Έπσταϊν. Σε συνέντευξή της στην Evening Standard χαρακτήρισε τη στάση της «τρομερό λάθος», δηλώνοντας ότι «απεχθάνεται την παιδοφιλία».

Ωστόσο, emails δείχνουν ότι επανειλημμένα στρεφόταν σε εκείνον για βοήθεια, καθώς οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες αποτύγχαναν. Σε μήνυμα του 2009 φέρεται να έγραψε: «Χρειάζομαι επειγόντως 20.000 λίρες για το ενοίκιο σήμερα. Ο ιδιοκτήτης απειλεί να πάει στις εφημερίδες αν δεν πληρώσω».

Στοιχεία συναλλαγών δείχνουν ότι ο Έπσταϊν της μετέφερε επίσης 150.000 δολάρια μετά από πώληση μετοχών. Λέγεται ακόμη ότι στο παρελθόν είχε διασωθεί οικονομικά από την αείμνηστη βασίλισσα, όταν η τράπεζα Coutts απαίτησε 500.000 λίρες μέσα σε 14 ημέρες.

Αργότερα, η Σάρα απολογήθηκε για όσα είχε πει δημόσια. Έναν μήνα μετά που τον αποκήρυξε, έστειλε email στον Έπσταϊν αποκαλώντας τον «σταθερό, γενναιόδωρο και υπέρτατο φίλο», έγραψε, ζητώντας ταπεινά συγγνώμη.

Εκπρόσωπός της είχε δηλώσει τότε ότι ανακάλεσε από φόβο, καθώς εκείνος την είχε «απειλήσει» με νομικές ενέργειες.

Τους τελευταίους μήνες η Σάρα έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι βρέθηκε πρόσφατα στις γαλλικές Άλπεις και στη συνέχεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου εντοπίστηκε και η κόρη της Ευγενία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην Δούκισσα φέρεται να σχεδιάζει μια επιστροφή, αναζητώντας νέα ομάδα δημοσίων σχέσεων, χωρίς τον Άντριου, με στόχο να συνεχίσει να ζει στην περιοχή του Ουίνδσορ. Όπως φέρεται να είπε σε φίλους της: «Πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά. Χρειάζομαι χρήματα».

Με πληροφορίες από Μirror

