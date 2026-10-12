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Η ηθοποιός εντυπωσίασε φορώντας μια δημιουργία του οίκου Prada, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε επίσης ο Μάιλς Τέλερ που συμμετέχει στο καστ.

Η υπόθεση της ταινίας αφορά δύο αδέλφια που εμπλέκονται σε επικίνδυνες καταστάσεις με τη ρωσική μαφία, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η Σκάρλετ Γιόχανσον κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στη λίστα των ηθοποιών με τις υψηλότερες συνολικές εισπράξεις παγκοσμίως στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το επίτευγμα αυτό προέκυψε μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία της ταινίας Jurassic World Rebirth, η οποία ενίσχυσε σημαντικά τα συνολικά έσοδα της καριέρας της.

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Η Σκάρλετ Γιόχανσον έκλεψε τις εντυπώσεις, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο τατουάζ στην πλάτη της, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας θρίλερ Paper Tiger, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI), το Σάββατο.

Η 41χρονη ηθοποιός ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς άφησε εκτεθειμένα τα εντυπωσιακά τατουάζ της σε κοινή θέα, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ.

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Η κομψή δημιουργία, σχεδιασμένη ειδικά για εκείνη από τον οίκο Prada, ήταν κατασκευασμένη από μεταξωτό ύφασμα ζορζέτα, με λοξή κοπή και σούρες στο σημείο του μπούστου.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μεταλλιζέ ψηλοτάκουνα παπούτσια και ένα vintage χρυσό κολιέ-κολάρο, με μια μεγάλη, διάφανη πέτρα στο κέντρο.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο συμπρωταγωνιστής της, Άνταμ Ντράιβερ, ο οποίος επέλεξε ένα κομψό, ολόμαυρο κοστούμι.

Στην ταινία Paper Tiger πρωταγωνιστεί επίσης ο Μάιλς Τέλερ. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από δύο αδέλφια που προσπαθούν να βγάλουν γρήγορα χρήματα. Αντί γι’ αυτό, όμως, «μπλέκουν σε ένα σχέδιο που αποδεικνύεται υπερβολικά καλό για να είναι αληθινό».

DEUSA! Scarlett Johansson ontem (10) na première de “Paper Tiger” https://t.co/RhraGG8NHj — Scarlett Johansson Brasil (@scarlettjssonbr) October 12, 2026

Η σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Καθώς προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος, γεμάτος διαφθορά και βία, τα δύο αδέλφια και η οικογένειά τους βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βάναυση τρομοκρατία της ρωσικής μαφίας».

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«Ο δεσμός μεταξύ τους αρχίζει να κλονίζεται και η προδοσία —κάτι που μέχρι πρότινος ήταν εντελώς αδιανόητο— γίνεται πλέον ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου, ενώ στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Καννών απέσπασε ένα δεκάλεπτο χειροκρότημα από όρθιους θεατές.

Scarlett Johansson arrives at the “Ray Gunn” screening at BFI London Film Festival. https://t.co/IDAr3SZFuT Advertisement October 10, 2026

Νωρίτερα φέτος, η Σκάρλετ Γιόχανσον ξεπέρασε τους συμπρωταγωνιστές της στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU), Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, κατακτώντας την πρώτη θέση ως η πρωταγωνίστρια με τις υψηλότερες συνολικές εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η ηθοποιός πέτυχε αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ, χάρη στο εντυπωσιακό ξεκίνημα της νέας της ταινίας Jurassic World Rebirth.

Η έβδομη ταινία του κινηματογραφικού franchise Jurassic Park απέφερε το εντυπωσιακό ποσό των 147,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο εγχώριο box office των ΗΠΑ από την πρεμιέρα της την περασμένη Τετάρτη, ενώ οι παγκόσμιες εισπράξεις της έφτασαν τα 318,3 εκατομμύρια δολάρια.

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Σύμφωνα με τον ιστότοπο The Numbers, τα συγκεκριμένα στοιχεία ανεβάζουν τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις των ταινιών στις οποίες η Σκάρλετ Γιόχανσον έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα 14,61 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας οριακά τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, με 14,60 δισεκατομμύρια δολάρια, και τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, με 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό που ίσως είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Σκάρλετ κατάφερε να ξεπεράσει τους συναδέλφους της από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel έχοντας πρωταγωνιστήσει σε μόλις 36 ταινίες.

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