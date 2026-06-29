Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκηνές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στην πτήση Air Canada AC7664 με 61 επιβάτες, όταν ο κυβερνήτης υπέστη ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει απότομες μεταβολές πορείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 25 λεπτά μετά την απογείωση της πτήσης από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ με τελικό προορισμό το Χάλιφαξ, στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, το αεροπλάνο άρχισε να στρίβει απότομα αρχικά προς τα αριστερά και στη συνέχεια προς τα δεξιά. Οι κινήσεις αυτές δεν παρέπεμπαν σε αναταράξεις αλλά έδιναν την εικόνα ανεξέλεγκτης παρέμβασης στα χειριστήρια, προκαλώντας αναστάτωση στο πλήρωμα και πανικό μέσα στην καμπίνα, όπου αρκετοί επιβάτες άρχισαν να προσεύχονται.

Advertisement

Advertisement

Ο επιβάτης Ρόντνεϊ ΜακΝτόναλντ, μιλώντας σε καναδικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι μία αεροσυνοδός έσπευσε στο πιλοτήριο και λίγα λεπτά αργότερα άνοιξε την πόρτα με δύναμη, ενώ δεύτερο μέλος του πληρώματος απομάκρυνε τον κυβερνήτη από το εσωτερικό της καμπίνας διακυβέρνησης. Όπως περιέγραψε, ο πιλότος αρχικά δεν ανταποκρινόταν και έμοιαζε «σαν να ήταν νεκρός», ενώ το πρόσωπό του είχε αποκτήσει γκριζοπράσινη απόχρωση.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο κυβερνήτης παρουσίασε έντονη κινητική δραστηριότητα που οι επιβάτες εκτίμησαν ότι σχετιζόταν με μετα-επιληπτικό επεισόδιο. Φέρεται να φώναζε, να κλωτσούσε και να χτυπούσε καθίσματα και παράθυρα. Ο ΜακΝτόναλντ ανέφερε ότι οι κινήσεις του ήταν ιδιαίτερα δυνατές, γεγονός που οδήγησε τον ίδιο, άλλους επιβάτες και το πλήρωμα καμπίνας να επέμβουν για να τον ακινητοποιήσουν.

Για τον περιορισμό του χρησιμοποιήθηκαν ζώνες ασφαλείας και σωματική συγκράτηση από τους παρευρισκόμενους, καθώς, σύμφωνα με τις περιγραφές, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου παρουσίαζε αυξημένη φυσική δύναμη.

Παράλληλα, ο συγκυβερνήτης ανέλαβε πλήρως τον έλεγχο του αεροσκάφους τύπου De Havilland Q400 και κατάφερε να εκτρέψει με ασφάλεια την πτήση προς το αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης. Η προσγείωση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλέον προβλήματα. Η Air Canada δήλωσε ότι αμέσως μετά την αναφορά του ιατρικού περιστατικού ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Μετά την προσγείωση στη Βοστώνη, ο κυβερνήτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε ιατρική αξιολόγηση. Μέχρι στιγμής, η Air Canada δεν έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την επαναδρομολόγηση των επιβατών προς τον τελικό τους προορισμό.

Το περιστατικό διερευνάται τόσο από τις αρμόδιες Αρχές όσο και από την αεροπορική εταιρεία, προκαλώντας προβληματισμό και ερωτήματα για το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση της υγείας του κυβερνήτη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Με πληροφορίες από ABC News