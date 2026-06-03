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Απίστευτο αλλά αληθινό! Αμερικανός πιλότος F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκε με δύο διαφορετικά αεροσκάφη στον ίδιο πόλεμο και επέζησε. Την αποκάλυψη φέρνει στο φως το High Side Project, επικαλούμενο νυν και πρώην αξιωματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο πιλότος του F-15E, ήταν ένας από τα τρία αεροσκάφη 15E Strike Eagles που καταρρίφτηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ πάνω από το Κουβέιτ σε περιστατικό με φίλια πυρά.

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Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 3 Απριλίου, κι ενώ βρισκόταν σε αποστολή πάνω από το Ιράν, το αεροσκάφος του χτυπήθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος, γεγονός που οδήγησε σε μια τολμηρή επιχείρηση διάσωσης.

Το CBS News ανέφερε ότι ο πιλότος, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα, διασώθηκε αρκετές ώρες μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους του ενώ το δεύτερο μέλος του πληρώματος διασώθηκε μετά από σχεδόν δύο ημέρες κρυψώνας.

«Το θάρρος που επέδειξαν τόσο ο πιλότος όσο και ο αξιωματικός του συστήματος όπλων ενώ ήταν απομονωμένοι και διέφυγαν τον εχθρό δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί», δήλωσε ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης τον Απρίλιο στον Λευκό Οίκο, μετά τη διάσωση των δύο.

«Το σθένος και η πολεμική τους επιμονή είναι άμεσο αποτέλεσμα της απόλυτης εμπιστοσύνης που έχουν στις δυνάμεις διάσωσης, στην εκπαίδευσή τους και στη θέλησή τους να επιβιώσουν και να επιστρέψουν», δήλωσε ο Κέιν.

«Είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη σύμπτωση», δήλωσε ο Αντιστράτηγος Συνταξιούχος της Πολεμικής Αεροπορίας Ντέιβιντ Ντέπτουλα, ο οποίος είναι Κοσμήτορας του Ινστιτούτου Αεροδιαστημικών Σπουδών Μίτσελ και ήταν ο κύριος σχεδιαστής επιθέσεων για την αεροπορική εκστρατεία για την Επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου, κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου 1990-1991.

Ο Ντέπτουλα δήλωσε στο CBS News σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί έναν πιλότο να καταρρίπτεται σε ξεχωριστά περιστατικά κατά τη διάρκεια της ίδιας εκστρατείας, πιθανώς από τον πόλεμο του Βιετνάμ. «Είναι σαν να σε χτυπάει κεραυνός δύο φορές», είπε ο Ντέπτουλα.