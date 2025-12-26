Νέα κινητικότητα φαίνεται να υπάρχει γύρω από ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία– ή, έστω, κατάπαυση πυρός- με σχόλια με νόημα από τους προέδρους Ζελένσκι και Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε την Παρασκευή πως συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο προσεχές μέλλον μετά από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. «Πολλά μπορούν να καθοριστούν πριν την Πρωτοχρονιά» δήλωσε μέσω Χ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν είπε σε κάποιους από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας πως θα ήταν ανοιχτός σε ανταλλαγή κάποιων εδαφών που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, μα θέλει ολόκληρο το Ντονμπάς, ανέφερε η εφημερίδα Kommsersant.

Ο Αντέι Κολέσνικοφ, ανταποκριτής της εφημερίδας στο Κρεμλίνο, είπε πως ο Πούτιν ενημέρωσε κορυφαίους επιχειρηματίες σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου σε συνάντηση αργά το βράδυ στο Κρεμλίνο την Παραμονή των Χριστουγέννων.

«Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε πως η ρωσική πλευρά είναι ακόμα έτοιμη για τις παραχωρήσεις που έγιναν στο Άνκορεϊτζ. Με άλλα λόγια πως “το Ντονμπάς είναι δικό μας”» ανέφερε η Kommersant.

Στην ουσία ο Πούτιν θέλει όλο το Ντονμπάς μα πέρα από αυτό «μια μερική ανταλλαγή εδαφών από την ρωσική πλευρά δεν αποκλείεται» έγραψε ο Κολέσνικοφ.

Ο Ζελένσκι σε σχόλια που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη ανέφερε πως οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ουκρανίας ήταν πιο κοντά στην οριστικοποίηση ενός σχεδίου 20 σημείων στις συνομιλίες το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι. Μα ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ δεν είχαν βρει κοινό έδαφος όσον αφορά στις απαιτήσεις για παραχώρηση των τμημάτων του Ντονμπάς που η Ουκρανία ελέγχει ακόμα, ή σχετικά με το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Με πληροφορίες από Reuters