Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα ντόμπερμαν με το όνομα Saraya επέδειξε ασυνήθιστη συμπεριφορά πριν από την εμφάνιση καρδιακού επεισοδίου σε ένα βρέφος πέντε μηνών.

Οι γιατροί διέγνωσαν στο μωρό υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και σύνδρομο Wolff-Parkinson-White, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με τη χορήγηση ειδικών φαρμάκων.

Το βρέφος ακολουθεί πλέον φαρμακευτική αγωγή και η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι σκύλοι αντιδρούν συχνά σε ασυνήθιστα σωματικά ή συναισθηματικά σήματα των ιδιοκτητών τους, χωρίς ωστόσο να αποτελούν αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία.

Η Saraya συνέχισε να επιδεικνύει παρόμοια προστατευτική συμπεριφορά και σε μεταγενέστερη ασθένεια του μωρού, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσμό τους.

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Ένα ντόμπερμαν στην Αγγλία ίσως βοήθησε να σωθεί η ζωή ενός μωρού πέντε μηνών. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η Saraya δεν ξεκολλούσε από τον Αλέξανδρο και έκλαιγε κάθε φορά που τον έπαιρναν από κοντά της. Λίγες ώρες αργότερα οι γιατροί βρήκαν την καρδιά του μωρού να χτυπά 280 φορές το λεπτό, περίπου διπλάσια από το φυσιολογικό.

Η μητέρα του, Κιμ Ρέινολντς, είναι πεπεισμένη ότι ο σκύλος τους «κατάλαβε» πρώτο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Είχα τη συμπεριφορά της στο πίσω μέρος του μυαλού μου», είπε στο ABC News. «Ήξερε σαφώς κάτι πριν από μένα».

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Τι έκανε το σκυλί εκείνη τη μέρα;

Η Saraya είναι από τη φύση της κολλημένη με την οικογένεια. Εκείνη τη μέρα όμως, όπως λέει η μητέρα, η συμπεριφορά της ήταν «τελείως διαφορετική». Γύριζε συνεχώς γύρω από τον Αλέξανδρο, κλαψούριζε όταν τον έβγαζαν από το δωμάτιο και του έγλειφε επανειλημμένα το πρόσωπο.

Το μωρό, εκείνη την ώρα, φαινόταν απολύτως καλά. Το σκυλί δεν είχε καμία ειδική εκπαίδευση.

Τι βρήκαν οι γιατροί;

Λίγες ώρες μετά, ο Αλέξανδρος ξύπνησε από τον ύπνο του κλαίγοντας υστερικά, και τίποτα δεν τον ηρεμούσε. Η Κιμ θυμήθηκε την παράξενη συμπεριφορά της Saraya και τον πήγε αμέσως στο νοσοκομείο. Εκεί μετρήθηκαν 280 παλμοί το λεπτό.

Για ένα μωρό αυτής της ηλικίας, ο φυσιολογικός ρυθμός είναι περίπου 80 έως 140 παλμοί. Ο Αλέξανδρος εμφάνιζε υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, μια διαταραχή όπου η καρδιά χτυπά επικίνδυνα γρήγορα.

Ο καρδιολόγος Βασίλειος Μπεζερίδης, του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Βοστόνης, που δεν είχε σχέση με την περίπτωση, συγκρίνει την κατάσταση με μαραθώνιο που τρέχει κανείς με τέρμα γκάζι, χωρίς στάση.

Πώς επανήλθε η καρδιά του;

Οι γιατροί δοκίμασαν πρώτα ένα μπάνιο με παγωμένο νερό. Είναι μια μέθοδος που προκαλεί αντανακλαστικό και μπορεί να επιβραδύνει την καρδιά. Δεν έπιασε.

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Ο ρυθμός επανήλθε τελικά με ενδοφλέβια φάρμακα, και ο Αλέξανδρος χρειάστηκε τρεις δόσεις. Η διάγνωση ήταν σύνδρομο Wolff-Parkinson-White.

Τι είναι το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White;

Είναι συγγενής πάθηση. Στην καρδιά υπάρχει μια επιπλέον ηλεκτρική οδός, που μπορεί να προκαλεί επεισόδια πολύ γρήγορου καρδιακού ρυθμού. Είναι από τις συχνότερες αιτίες ταχυκαρδίας σε βρέφη και παιδιά.

Στον Αλέξανδρο η πάθηση δεν είχε εντοπιστεί από τη γέννησή του. Σήμερα παίρνει ένα φάρμακο, τον β-αναστολέα προπρανολόλη, τρεις φορές την ημέρα, και είναι καλά. Στο μέλλον ίσως χρειαστεί επέμβαση για να διορθωθεί η επιπλέον οδός.

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Μπορεί ένας σκύλος να καταλάβει ότι κάποιος είναι άρρωστος;

Δεν είναι γνωστό αν η Saraya άκουσε πραγματικά την καρδιά του μωρού, παρότι οι σκύλοι έχουν πολύ ευαίσθητη ακοή. Ο ερευνητής συμπεριφοράς ζώων Κλάιβ Γουίν, από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνας, λέει ότι το σκυλί αντέδρασε σε κάτι ασυνήθιστο σε έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε ισχυρό συναισθηματικό δεσμό.

Υπάρχουν μελέτες με εκπαιδευμένους σκύλους. Σε μία του 2022, τέσσερις σκύλοι αναγνώρισαν δείγματα ανθρώπων υπό στρες σε σχεδόν 94% των δοκιμών. Μια ανασκόπηση του 2023 κατέληξε όμως ότι η ακρίβεια διαφέρει πολύ από μελέτη σε μελέτη, και ότι οι σκύλοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο.

Η δεύτερη φορά

Λίγο καιρό αργότερα, η Saraya άρχισε ξανά να μην αφήνει τον Αλέξανδρο. Η μητέρα του φοβήθηκε νέο καρδιακό επεισόδιο και τον πήγε στον γιατρό. Αυτή τη φορά ήταν βακτηριακή αμυγδαλίτιδα.

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Για τους ειδικούς, αυτό δείχνει ότι το σκυλί ίσως αντιδρά γενικά όταν το μωρό δεν είναι καλά, και όχι ειδικά στην καρδιά του. Για την Κιμ, πάντως, η απόφαση είναι εύκολη. «Όποτε μπορώ», λέει, «εκείνη θα είναι δίπλα του».

Πηγές: ABC News · ZME Science · Good News Network · Upworthy

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