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Ένα σοκαριστικό βίντεο από την Αδάνα της Τουρκίας έχει προκαλέσει έντονη αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τη στιγμή που μια 14χρονη πέφτει από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας και, παρά το τεράστιο ύψος, καταφέρνει να επιβιώσει.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ανήλικη έπεσε πάνω σε τέντα που βρισκόταν στην είσοδο του κτιρίου, η οποία απορρόφησε σημαντικό μέρος της πρόσκρουσης και αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωσή της.

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⭕️Adana’da 12. kattan düşen 14 yaşındaki kız, bina girişindeki sundurmaya çarparak mucizevi şekilde hayatta kaldı.



📌Tedaviye alınan kızın bacağında kırık ve çatlak olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. pic.twitter.com/bjAW2J0mM0 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) June 10, 2026

Αμέσως μετά το περιστατικό, η 14χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη κάταγμα στο πόδι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Με πληροφορίες από Hurriyet.com