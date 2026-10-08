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Ο ανήλικος δράστης απείλησε και εξύβρισε τους αστυνομικούς καθώς και το προσωπικό του σχολείου, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε το πιστόλι που είχε αφαιρέσει από την τσάντα της μητέρας του.

Η δασκάλα τραυματίστηκε σοβαρά από τον πυροβολισμό, γεγονός που οδήγησε σε δικαστικές διώξεις κατά της μητέρας του παιδιού και της πρώην βοηθού διευθυντή του σχολείου.

Η μητέρα του παιδιού καταδικάστηκε για παραμέληση ανηλίκου και παράνομη κατοχή όπλου, ενώ η δασκάλα έλαβε αποζημίωση δέκα εκατομμυρίων δολαρίων μετά από αστική δίκη.

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Νέο βίντεο από το περιστατικό πυροβολισμού που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023 σε δημοτικό σχολείο της Βιρτζίνια, με δράστη έναν μόλις 6χρονο μαθητή, ήρθε στη δημοσιότητα και καταγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση.

Ο μαθητής της πρώτης δημοτικού, ο οποίος στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται μόνο ως J.T., πυροβόλησε τη δασκάλα του, Abby Zwerner, στο δημοτικό σχολείο Richneck του Νιούπορτ Νιουζ, μπροστά σε 16 μαθητές. Στο βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού Brian Torrez, που εξασφάλισαν οι εφημερίδες Virginian-Pilot και Daily Press, το παιδί εμφανίζεται να απειλεί και να βρίζει τους αστυνομικούς.

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«Θέλετε και οι δύο να τα βάλετε μαζί μου;!» λέει, χρησιμοποιώντας παράλληλα χυδαίες εκφράσεις. Η ειδική παιδαγωγός Amy Kovac, η οποία έφτασε στην αίθουσα μετά τους πυροβολισμούς και κρατούσε το παιδί σφιχτά στην αγκαλιά της, προσπαθεί να το κάνει να σταματήσει, όμως εκείνο την υβρίζει και της κάνει άσεμνη χειρονομία.

6-year-old curses at cops in newly unsealed bodycam after shooting teacher in Virginia classroom https://t.co/wAODCdMHHR https://t.co/MbDnD7oHf7 October 7, 2026

Οι αστυνομικοί εντοπίζουν στο πάτωμα ένα πιστόλι Taurus 9 χιλιοστών, περίπου 4,5 έως 6 μέτρα μακριά από τον J.T. «Έχουμε τον δράστη», ακούγεται στον ασύρματο. Η Kovac ενημερώνει τους αστυνομικούς ότι είχε προειδοποιήσει τον υποδιευθυντή για προηγούμενη απειλή και εξηγεί ότι το παιδί, ηλικίας 6 ετών, ακολουθούσε τροποποιημένο πρόγραμμα, με τη μητέρα του να πρέπει κανονικά να το παραλαμβάνει στις 14:30. Ήταν επίσης η πρώτη εβδομάδα που η μητέρα δεν το συνόδευε στο σχολείο.

Η ίδια περιγράφει ότι κάλεσε το 911 όταν άκουσε πυροβολισμό από τον διάδρομο και μπήκε στην τάξη, όπου είδε αίματα πάνω στη δασκάλα. Ο J.T. ισχυρίζεται ακόμη ότι «έκλεψε» το όπλο από τη μητέρα του και συνεχίζει να απειλεί τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει ούτε αν καλέσουν ενισχύσεις ούτε αν οδηγηθεί στη φυλακή. Όταν η Kovac προσπαθεί να τον ηρεμήσει, εκείνος τη γρονθοκοπεί στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της φύγουν τα γυαλιά.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το παιδί πήρε το όπλο από την τσάντα της μητέρας του το πρωί της επίθεσης, αφού σκαρφάλωσε στη συρταριέρα, και το έκρυψε στο σακίδιό του. Αργότερα, κατά τη διάρκεια μαθήματος ανάγνωσης, το έβγαλε από την τσέπη του μπουφάν και πυροβόλησε τη Zwerner από περίπου τρία μέτρα, τραυματίζοντάς την στο χέρι και το στήθος.

Το τρίλεπτο βίντεο παρουσιάστηκε ως αποδεικτικό στοιχείο από την εισαγγελία στη δίκη της πρώην βοηθού διευθυντή του Richneck, Ebony Parker, τον Μάιο. Η Parker αντιμετώπιζε οκτώ κακουργηματικές κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκων, που αφορούσαν γεγονότα πριν από τον πυροβολισμό, όμως όλες αποσύρθηκαν λίγες ημέρες αργότερα, πριν παρουσιάσει την υπεράσπισή της.

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Η Zwerner, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, έλαβε 10 εκατ. δολάρια έπειτα από αστική δίκη κατά της Parker, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Η μητέρα του παιδιού, η 29χρονη Deja Nicole Taylor, καταδικάστηκε για παραμέληση ανηλίκου και εξέτισε ποινή και σε ομοσπονδιακή φυλακή, μεταξύ άλλων επειδή είχε δηλώσει ψευδώς ότι δεν κάνει χρήση ναρκωτικών στο έντυπο ελέγχου ιστορικού για την αγορά του όπλου. Αποφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο. Ο J.T., που σήμερα είναι περίπου 9 ή 10 ετών, ζει στο Νιούπορτ Νιουζ υπό την κηδεμονία του προπάππου του.

Με πληροφορίες από CNN.com

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