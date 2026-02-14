Ενα απίστευτο οικογενειακό δράμα σημειώθηκε στη Βραζιλία όπου όπου ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο του παιδιά και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, αφού ανακάλυψε ότι η σύζυγός του τον απατά.

Ο 40χρονος Θάλες Μασάδο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην πολιτεία της Γκόια, πυροβόλησε τα δύο του αγόρια, 12 και 8 ετών, όταν ανακάλυψε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, μέσα από του βίντεο που έπεσαν στα χέρια του.

Ο Μασάδο υποψιαζόταν τη γυναίκα του και προσέλαβε ντετέκτιβ για να την παρακολουθήσει. Στο βίντεο η σύζυγός του φαίνεται να ερωτοτροπεί με έναν άλλον άνδρα.

Itumbiara, Goiás: Thales Naves Alves Machado, 40, secretario y yerno del intendente, mata a sus dos hijos y se suicida tras carta en Instagram



— Más detalles en https://t.co/rVCftgqEIy@Grok, ¿cómo evitar tragedias así? pic.twitter.com/gHuhiF6qpn February 13, 2026

Ο Μασάδο όταν είδε το βιντεοληπτικό υλικό, πήγε σπίτι του και έχοντας το όπλο στα χέρια του άνοιξε πυρ σε βάρος των παιδιών του και στη συνέχεια έστρεψε το πιστόλι στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Ο 12 ετών, Μιγκέλ Αραούχο Μασκάντο, πέθανε λίγο μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο ενώ Ο 8χρονος Μπενίσιο διακομίστηκε πέθανε ώρες αργότερα.

Ο Μασάδο ήταν παντρεμένος με τη Σάρα Τινόκο Αραούχο, κόρη του δημάρχου του Ιτούμπιαρα, η οποία και απουσίαζε τη στιγμή του περιστατικού.

Thales Machado (40), secretario de Gobierno, contrató detective que grabó a su esposa en infidelidad. Enfurecido, mató a tiros a sus hijos Miguel (12) y Benício (8), quienes murieron en hospital. Luego se suicidó. Yerno del prefeito.



— Más detalles en https://t.co/QgSR1C3nG5 pic.twitter.com/Sy7sVpj6OY — El Blog del Narco (@narcoblogger) February 13, 2026

Λίγες ώρες πριν το έγκλημα, ο Μαασάδο είχε κάνει μια ανάρτηση όπου κρατούσε αγκαλιά τον έναν του γιο, γράφοντας στο σχόλιο: «Ευλογημένος από τον Θεό που σας έχω, ο μπαμπάς σας αγαπά πολύ».