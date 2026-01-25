Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ισπανία η δολοφονία μιας 33χρονης γυναίκας μέσα στο σπίτι της, σε προάστιο της Μάλαγα. Το θύμα, η Βικτόρια Χαρτ, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος, έχοντας δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, ενώ ως βασικός ύποπτος κρατείται ο πρώην σύντροφός της.

Το αποτρόπαιο έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν τα τρία παιδιά της γυναίκας, ένα αγόρι 11 ετών και δίδυμα κορίτσια 7 ετών, βγήκαν πανικόβλητα από το σπίτι και ζήτησαν βοήθεια από γείτονες. Ένας από αυτούς μπήκε στην κατοικία και αντίκρισε τη σορό της 33χρονης, με ένα κουζινομάχαιρο πεταμένο δίπλα της. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν τα ανήλικα παιδιά έγιναν μάρτυρες της δολοφονίας, γεγονός που εντείνει τη φρίκη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη βρετανική Mirror, η Βικτόρια Χαρτ είχε μετακομίσει από τη Βρετανία στην Ισπανία πριν από λίγους μήνες, προσπαθώντας να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της. Είχε ανοίξει δική της επιχείρηση ως αισθητικός και κομμώτρια, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε χωρίσει από τον σύντροφό της, με τον οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρχαν συχνές εντάσεις. Μάλιστα, η 33χρονη φέρεται να είχε εγγραφεί στην κρατική πλατφόρμα VioGen, που λειτουργεί από το 2007 για την προστασία θυμάτων έμφυλης βίας.

Η τοπική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πρώην συντρόφου της ως υπόπτου για τη δολοφονία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του εγκλήματος. Η νεκροψία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα, ενώ ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο, όπου ενδέχεται να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση ενόψει της συνεχιζόμενης ποινικής έρευνας.

Η είδηση του θανάτου της Βικτόρια Χαρτ έχει προκαλέσει κύμα οδύνης στα κοινωνικά δίκτυα, με φίλους και γνωστούς να μιλούν για μια αφοσιωμένη μητέρα και έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλχαουρίν ελ Γκράντε κήρυξε επίσημη ημέρα πένθους, καταδικάζοντας απερίφραστα την πράξη έμφυλης βίας. Τοπικοί φορείς και σύλλογοι αναμένεται να προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αγωνία τους για την αυξανόμενη εγκληματικότητα και το αίσθημα ανασφάλειας στην περιοχή.