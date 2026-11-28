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Οι τουρκικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 29χρονης συζύγου του θύματος, της babysitter του παιδιού τους και του συντρόφου της.

Η babysitter ομολόγησε την τέλεση του εγκλήματος, ενώ ο σύντροφός της φέρεται να απέκρυψε το όπλο της δολοφονίας μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις της έρευνας, η σύζυγος του επιχειρηματία φέρεται να οργάνωσε τη δολοφονία με σκοπό την ιδιοποίηση της περιουσίας του.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξέταση τυχόν εμπλοκής επιπλέον προσώπων.

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Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η διπλή δολοφονία ενός 43χρονου επιχειρηματία και του 14χρονου γιου του, με τις έρευνες των Αρχών να επικεντρώνονται σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και στο ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου.

Ο Εγιούπ Ντουρναγκιόλ, ιδιοκτήτης καφενείου και κτηνοτρόφος, και ο γιος του Γιουσούφ εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς σε δασική περιοχή στο Μορντογάν, στο Καραμπουρούν της Σμύρνης. Ο 14χρονος ήταν παιδί του επιχειρηματία από προηγούμενο γάμο.

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Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί η 29χρονη δεύτερη σύζυγός του, Εμέλ Ντουρναγκιόλ, η babysitter του μόλις ενάμιση μηνός βρέφους τους, Ναζλί Κουρσούν, καθώς και ο σύντροφός της, Χουσεΐν Καρ.

İzmir’de baba ile oğlunun ormanda öldürülmesinde bakıcı cinayeti itiraf etti: 3 kişi tutuklandı İzmir Karaburun’da Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yunus Durnagöl (14) ormanda silahla öldürülmüş halde bulunmuştu. Soruşturmada Eyüp Durnagöl’ün eşi Emel Durnagöl, bebeklerinin bakıcısı Nazlı Kurşun ve Kurşun’un sevgilisi Hüseyin Kar tutuklandı. •Eski Mordoğan Mahallesi’nde gece saatlerinde ormanlık alandan silah sesleri geldi, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. •Ekipler baba ile oğlunu silahla öldürülmüş halde buldu. •Sabah gazetesinin haberine göre tutuklananlar Eyüp Durnagöl’ün ikinci eşi Emel Durnagöl (29), çiftin 1,5 aylık bebeğinin bakıcısı Nazlı Kurşun (20) ve Kurşun’un erkek arkadaşı Hüseyin Kar oldu. •Bakıcı Nazlı Kurşun ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. •Kurşun, olayın ardından sevgilisi Hüseyin Kar’ın tüfeği parçalayarak çöpe attığını söyledi. •Emel Durnagöl, bakıcı ve sevgilisinin eşinin mirasını ele geçirmek için cinayeti planladığı yönünde inceleme sürüyor. •Eyüp Durnagöl’ün ağabeyi Hüseyin Durnagöl, kardeşinin Emel Durnagöl ile 3,5 yıldır evli olduğunu, Emel’in ilçedeki bir emlakçıda çalışırken kardeşiyle tanışıp evlendiğini söyledi. •Ağabey, geçen yıl yaşanan tartışmanın ardından barışma şartı olarak 650 bin lira değerinde takı ve 1 milyon lira nakit istendiğini, toplam talebin 1 milyon 650 bin liraya ulaştığını anlattı. •Hüseyin Durnagöl, çiftin yaklaşık bir yıl ayrı yaşadığını, bu sürede Emel Durnagöl’ün kardeşine ait kahvehaneleri şikâyet ederek kapattırdığını ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. November 27, 2026

Η έρευνα ξεκίνησε τη νύχτα της 22ας προς 23η Νοεμβρίου, όταν κάτοικοι άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τη χωροφυλακή. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Σμύρνης για νεκροψία-νεκροτομή και στη συνέχεια παραδόθηκαν στους συγγενείς.

Οι Αρχές εξέτασαν βιντεοληπτικό υλικό, αποτυπώματα και μαρτυρίες, ενώ καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν τα κρυπτογραφημένα μηνύματα των τριών υπόπτων, τα οποία αναλύθηκαν από την υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος της χωροφυλακής. Οι τρεις οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης και προφυλακίστηκαν στις 24 Νοεμβρίου.

Η ομολογία της babysitter και το φερόμενο σχέδιο

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Ναζλί Κουρσούν αρχικά υποστήριξε ότι σκότωσε τον επιχειρηματία επειδή την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά. Σε μεταγενέστερες καταθέσεις, φέρεται να κατονόμασε ως σχεδιάστρια του εγκλήματος τη δεύτερη σύζυγό του, με στόχο την περιουσία του. Ο σύντροφός της φέρεται να ανέλαβε την απόκρυψη του όπλου, το οποίο εντοπίστηκε.

Η έρευνα πραγματοποιείται και με τη συνδρομή της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία υπό επιβαρυντικές περιστάσεις και προσχεδιασμένη δολοφονία ανηλίκου.

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Ο αδελφός του θύματος, Χουσεΐν Ντουρναγκιόλ, περιέγραψε έναν ταραχώδη γάμο τριάμισι ετών, με οικονομικές απαιτήσεις και δικαστικές διαμάχες. Όπως ισχυρίζεται, η Εμέλ εργαζόταν σε μεσιτικό γραφείο όταν γνώρισε τον επιχειρηματία, ενώ μετά από καβγά φέρεται να ζήτησε κοσμήματα αξίας 650.000 λιρών Τουρκίας και ένα εκατομμύριο λίρες σε μετρητά.

İzmir’de oğlu Yusuf Durnagöl ile birlikte ormanlık alanda ölü bulunan Eyüp Durnagöl soruşturmasında yeni bilgiler: — Eyüp Durnagöl’ün eşi Emel Durnagöl, 1.5 aylık kızının bakıcısı Nazlı Kurşun ve onun sevgilisiyle birlikte eşinin mirasını ele geçirmek amacıyla cinayet planı yaptı. — Bebek bakıcısı Nazlı Kurşun, ifadesinde cinayeti tüfekle kendisinin işlediğini itiraf etti. — Olayın ardından bakıcının sevgilisi Hüseyin Kar, tüfeği parçalayarak çöpe attı. Eyüp Durnagöl’ün abisi Hüseyin Durnagöl: "Kardeşimi parasını ve mallarını ele geçirmek için öldürdüler. Kardeşimin eşi para düşkünüydü." — Türkçe Gündem (@turkcegundemtr) November 27, 2026

Το ζευγάρι είχε μείνει χωριστά περίπου έναν χρόνο, ενώ είχαν προηγηθεί καταγγελίες, φυλάκιση του επιχειρηματία και περιοριστικά μέτρα. Ο αδελφός του εκτιμά πως το κίνητρο ήταν η απόκτηση τραπεζικών καταθέσεων και ακινήτων, των οποίων οι τίτλοι φυλάσσονταν σε χρηματοκιβώτιο. Η συνολική αξία της περιουσίας και το κληρονομικό καθεστώς δεν έχουν διευκρινιστεί.

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Ο αδελφός του 43χρονου υποστηρίζει πως η babysitter ήταν εκείνη που τον ενημέρωσε για τον θάνατο, παρουσιάζοντας αρχικά το περιστατικό ως επίθεση τρίτων. Κατά τον ίδιο, ακολούθησαν διαφορετικές εκδοχές για τα κίνητρα, πριν από την ομολογία που φέρεται να συνδέει τη σύζυγο με την υπόθεση.

Ο συγγενής εκτιμά ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Η οικογένεια ζητά την πλήρη διαλεύκανση της διπλής δολοφονίας και την απόδοση ευθυνών σε όσους συμμετείχαν.

Με πληροφορίες από Hurriyet

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