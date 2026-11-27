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Από την υπέρβαση διοικητικής αρμοδιότητας στη σταδιακή επέκταση κρατικών αξιώσεων

Ο όρος creeping jurisdiction περιγράφει τη σταδιακή επέκταση του πεδίου άσκησης μιας εξουσίας πέρα από τα αρχικά ή νομικά θεμελιωμένα όριά της. Η επέκταση αυτή δεν εκδηλώνεται κατ’ ανάγκην με μία μεμονωμένη και ευθέως διακηρυγμένη πράξη. Μπορεί, αντιθέτως, να πραγματοποιείται μέσω διαδοχικών ενεργειών, ερμηνειών, διοικητικών πρακτικών και μονομερών πρωτοβουλιών, οι οποίες, εξεταζόμενες σωρευτικά, αποβλέπουν στην εδραίωση μιας διευρυμένης αντίληψης περί αρμοδιότητας ή δικαιοδοσίας.

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Στο διοικητικό δίκαιο, το φαινόμενο εμφανίζεται όταν ένα όργανο επιχειρεί να επεκτείνει τις εξουσίες του πέρα από τα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς του. Η επαναλαμβανόμενη άσκηση μιας εξουσίας, η καθιέρωση μιας διοικητικής πρακτικής ή η επίκληση λόγων σκοπιμότητας δεν υποκαθιστούν τη νόμιμη εξουσιοδότηση. Η διοικητική δράση οφείλει να παραμένει εντός του πλαισίου που καθορίζει ο εφαρμοστέος νόμος.

Αντίστοιχη αναλυτική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί στο διεθνές δίκαιο, με την αναγκαία προσαρμογή των εννοιών. Εδώ δεν πρόκειται για την αρμοδιότητα ενός διοικητικού οργάνου, αλλά για τις αξιώσεις ενός κράτους ως προς την έκταση της κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων ή της δικαιοδοσίας του σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Η διάκριση είναι θεμελιώδης: η πραγματική άσκηση ισχύος δεν ταυτίζεται με τη νόμιμη θεμελίωση δικαιώματος. Ούτε η επανάληψη μιας μονομερούς αξίωσης ούτε η διοικητική ή επιχειρησιακή εφαρμογή της αρκούν, από μόνες τους, για να δημιουργήσουν διεθνή τίτλο.

Η έννοια του creeping jurisdiction αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την εξέταση της τουρκικής πρακτικής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η διαχρονική προβολή αμφισβητούμενων θαλάσσιων αξιώσεων, η έκδοση αδειών έρευνας, οι ναυτικές αναγγελίες, οι ερευνητικές δραστηριότητες και το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 δεν αποτελούν απλώς διαφορετικές εκδηλώσεις μιας διπλωματικής διαφωνίας. Συνιστούν επιμέρους στοιχεία μιας κρατικής πρακτικής, η οποία πρέπει να αξιολογείται με βάση το περιεχόμενο, τη νομική θεμελίωση και τις συνέπειες κάθε ενέργειας, αλλά και τη μεταξύ τους συνάφεια.

Η κριτική προσέγγιση της πρακτικής αυτής δεν απαιτεί υπερβολικούς χαρακτηρισμούς. Απαιτεί να καταδειχθεί ότι η συστηματική προβολή μιας αμφισβητούμενης αξίωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του διεθνούς δικαίου ούτε ως μέσο επιβολής μιας μονομερούς ερμηνείας εις βάρος των δικαιωμάτων άλλου κράτους.

Η τουρκική πρακτική στο Αιγαίο: η διαχρονική αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

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Η διαφορά Ελλάδας–Τουρκίας ως προς την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου έχει ιστορικό βάθος. Το 1973, η Τουρκία χορήγησε άδειες για έρευνες πετρελαίου σε θαλάσσιες περιοχές που η Ελλάδα θεωρούσε ότι εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα ελληνικών νησιών. Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε επισήμως το 1974, αμφισβητώντας την εγκυρότητα των σχετικών αδειών και προβάλλοντας τα δικαιώματά της. Η τουρκική θέση ήταν ότι ορισμένα ελληνικά νησιά που βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές δεν διαθέτουν δική τους υφαλοκρηπίδα.

Τα περιστατικά αυτά καταγράφονται στο ιστορικό της υπόθεσης Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey) ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Η Ελλάδα προσέφυγε στο Δικαστήριο το 1976, ζητώντας να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών επί της υφαλοκρηπίδας και να καθοριστούν τα όρια μεταξύ των αντίστοιχων θαλάσσιων περιοχών των δύο κρατών.

Με την απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 1978, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε δικαιοδοσία να εξετάσει την αίτηση βάσει των νομικών τίτλων που είχαν επικληθεί. Δεν αποφάνθηκε επί της ουσίας της διαφοράς και δεν αναγνώρισε την ορθότητα της τουρκικής θέσης ως προς τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

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Η διάκριση αυτή έχει καθοριστική σημασία. Η μη εξέταση μιας διαφοράς επί της ουσίας για λόγους δικαιοδοσίας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε επιχείρημα υπέρ της νομιμότητας των αξιώσεων οποιουδήποτε από τα εμπλεκόμενα κράτη.

Η διαχρονική επανάληψη των τουρκικών αμφισβητήσεων αναδεικνύει το βασικό πρόβλημα που εξετάζεται μέσω της έννοιας του creeping jurisdiction: την επιμονή στην προβολή μιας συγκεκριμένης αντίληψης περί θαλάσσιων δικαιωμάτων, παρά τις ελληνικές αντιρρήσεις και χωρίς η επανάληψη αυτή να αποτελεί αυτοτελή νομική θεμελίωση της αξίωσης.

Η επίμονη αμφισβήτηση δεν μεταβάλλει αφ’ εαυτής το εφαρμοστέο δίκαιο. Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να εμφανιστεί ως ήδη διαμορφωμένο νομικό δεδομένο μια θέση που παραμένει αντικείμενο διεθνούς διαφοράς.

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Το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019: η διμερής συμφωνία ως μέσο εμπέδωσης μιας αμφισβητούμενης αξίωσης

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της τότε Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών στη Μεσόγειο. Το μνημόνιο καταχωρίστηκε στη Συλλογή Συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών στις 11 Δεκεμβρίου 2019.

Με τη συμφωνία αυτή, τα δύο μέρη αποτύπωσαν συγκεκριμένη γραμμή οριοθέτησης, η οποία εντάσσεται στην τουρκική αντίληψη για την έκταση των θαλάσσιων δικαιωμάτων της στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραγνωρίζει τα θαλάσσια δικαιώματα ελληνικών νησιών και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος της Ελλάδας.

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Η νομική κριτική εστιάζεται πρωτίστως στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη χάραξη δεν λαμβάνει υπόψη, κατά την ελληνική θέση, τα θαλάσσια δικαιώματα νησιών όπως η Κρήτη και η Ρόδος, τα οποία παρεμβάλλονται γεωγραφικά μεταξύ των ακτών των δύο συμβαλλόμενων μερών.

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Η προβληματική διάσταση της συμφωνίας δεν περιορίζεται στη διαφορετική προσέγγιση ως προς την οριοθέτηση. Αφορά και την απόπειρα διμερούς καθορισμού θαλάσσιων ορίων κατά τρόπο που θίγει δικαιώματα τρίτου κράτους, το οποίο δεν συμμετείχε στη συμφωνία και δεν συναίνεσε στην παραχώρηση ή στον περιορισμό των δικαιωμάτων του.

Κατά το άρθρο 34 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, μια συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτο κράτος χωρίς τη συναίνεσή του, με την επιφύλαξη των ειδικότερων κανόνων που διέπουν τις σχετικές περιπτώσεις. Η αρχή αυτή αποτυπώνει ένα βασικό όριο της συμβατικής ελευθερίας των κρατών: η διμερής συμφωνία δεν αποτελεί μέσο διάθεσης δικαιωμάτων τρίτων.

Επομένως, η καταχώριση του τουρκολιβυκού μνημονίου στον ΟΗΕ δεν ισοδυναμεί με δικαστική αναγνώριση της νομιμότητάς του ούτε θεραπεύει ενδεχόμενη αντίθεση προς τους εφαρμοστέους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η καταχώριση μιας διεθνούς συμφωνίας αποτελεί διαδικαστική πράξη και δεν συνιστά επικύρωση του περιεχομένου της από τη Γραμματεία του Οργανισμού.

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Από την οπτική του creeping jurisdiction, το μνημόνιο συνιστά χαρακτηριστική περίπτωση θεσμικής αποτύπωσης μιας αμφισβητούμενης κρατικής αξίωσης. Η Τουρκία δεν περιορίζεται στην πολιτική διατύπωση της θέσης της, αλλά επιδιώκει να της προσδώσει συμβατική και χαρτογραφική μορφή, ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές διπλωματικές και επιχειρησιακές της ενέργειες.

NAVTEX, ερευνητικά πλοία και άδειες: η πρακτική διάσταση της διεύρυνσης των αξιώσεων

Η τουρκική πρακτική δεν περιορίζεται στη διατύπωση νομικών θέσεων ή στη σύναψη συμφωνιών. Εκδηλώνεται και μέσω συγκεκριμένων διοικητικών και επιχειρησιακών ενεργειών, όπως η έκδοση αδειών έρευνας, οι ναυτικές αναγγελίες και η αποστολή ερευνητικών πλοίων σε περιοχές όπου αμφισβητούνται τα θαλάσσια δικαιώματα.

Οι σεισμικές έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο το 2020 και οι σχετικές ναυτικές αναγγελίες αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Τουρκία υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες πραγματοποιούνταν εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας, ενώ η Ελλάδα αμφισβήτησε τη νομιμότητά τους στις περιοχές που θεωρούσε ότι εμπίπτουν στα δικά της δικαιώματα.

Μια NAVTEX είναι ναυτική αναγγελία και δεν αποτελεί τίτλο κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αντίστοιχα, η χορήγηση άδειας από εθνική διοικητική αρχή δεν αρκεί για να αποδείξει ότι το κράτος διαθέτει τον απαιτούμενο διεθνή τίτλο για τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Η νομική σημασία αυτών των ενεργειών βρίσκεται στη σύνδεσή τους με την κρατική αξίωση που επιδιώκουν να υποστηρίξουν. Όταν οι διοικητικές πράξεις και οι επιχειρησιακές δραστηριότητες επαναλαμβάνονται σε περιοχές αμφισβήτησης, μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία μιας συστηματικής προσπάθειας πρακτικής εμπέδωσης της κρατικής θέσης.

Η επανάληψη αυτή δεν δημιουργεί αυτομάτως δικαιώματα. Δεν μπορεί, όμως, και να αντιμετωπίζεται ως νομικά αδιάφορη όταν εξετάζεται η συνολική κρατική συμπεριφορά, η φύση της διαφοράς και η ενδεχόμενη επιδίωξη δημιουργίας τετελεσμένων.

Εδώ εντοπίζεται η καταχρηστική διάσταση που πρέπει να διερευνάται: στην ενδεχόμενη χρήση διοικητικών και επιχειρησιακών ενεργειών όχι απλώς για την άσκηση δικαιωμάτων που πράγματι υφίστανται, αλλά ως μέσου πίεσης για την εμπέδωση μιας αμφισβητούμενης αξίωσης και την υποβάθμιση των δικαιωμάτων του άλλου κράτους.

Ο νομικός χαρακτηρισμός κάθε συγκεκριμένης ενέργειας απαιτεί αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών, της ακριβούς γεωγραφικής θέσης, του εφαρμοστέου καθεστώτος και των συνεπειών της. Η συνολική, όμως, πρακτική δεν μπορεί να αξιολογείται αποκομμένα από τη διαχρονική επιδίωξη που ενδέχεται να εξυπηρετεί.

Η νομολογία για την οριοθέτηση και τα δικαιώματα των νησιών

Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν επιτρέπει να παρακάμπτονται τα δικαιώματα των νησιών με απλή μονομερή διακήρυξη. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει στο άρθρο 121 παρ. 2 ότι τα νησιά διαθέτουν, ως γενικό κανόνα, χωρική θάλασσα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, με την ειδική εξαίρεση της παραγράφου 3 για τους βράχους που δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη κατοίκηση ή δική τους οικονομική ζωή.

Πρέπει, πάντως, να διακρίνονται δύο διαφορετικά ζητήματα: αφενός, το δικαίωμα ενός νησιού να παράγει θαλάσσιες ζώνες και, αφετέρου, η έκταση της επήρειάς του κατά την οριοθέτηση μεταξύ κρατών. Η ύπαρξη θαλάσσιων δικαιωμάτων δεν συνεπάγεται ότι κάθε νησί θα έχει αναγκαστικά πλήρη επήρεια σε κάθε οριοθέτηση. Αντιστρόφως, η δυνατότητα περιορισμένης επήρειας σε συγκεκριμένη οριοθέτηση δεν σημαίνει ότι το νησί στερείται γενικά δικαιωμάτων υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ.

Στην απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 2009 στην υπόθεση Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εφάρμοσε μεθοδική προσέγγιση τριών σταδίων: χάραξη προσωρινής γραμμής ίσης απόστασης, εξέταση των σχετικών περιστάσεων που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν προσαρμογή της και έλεγχο για τυχόν έντονη δυσαναλογία στο αποτέλεσμα.

Στην ίδια υπόθεση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Νήσος των Όφεων δεν έπρεπε να επηρεάσει την οριοθέτηση πέρα από το τόξο της χωρικής της θάλασσας των 12 ναυτικών μιλίων. Η απόφαση αυτή δεν αφορά το Αιγαίο και δεν επιλύει τη διαφορά Ελλάδας–Τουρκίας. Καταδεικνύει, όμως, ότι η επίδραση ενός νησιού στην οριοθέτηση πρέπει να εξετάζεται με βάση συγκεκριμένα γεωγραφικά και νομικά δεδομένα και όχι μέσω μιας γενικής παραδοχής ότι τα νησιά κοντά στις ακτές άλλου κράτους στερούνται θαλάσσιων δικαιωμάτων.

Οι αρχές αυτές καθιστούν νομικά ανεπαρκή την εκ των προτέρων και συλλήβδην παραγνώριση των ελληνικών νησιών κατά τη χάραξη θαλάσσιων ορίων. Η οριοθέτηση δεν μπορεί να προδικάζεται με μονομερείς χάρτες ή διμερείς συμφωνίες, αλλά πρέπει να στηρίζεται στους εφαρμοστέους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στη συνεκτίμηση των σχετικών περιστάσεων.

Η Τουρκία δεν μπορεί να μετατρέψει τη δική της ερμηνεία της γεωγραφίας σε δεσμευτικό κανόνα για την Ελλάδα. Η επίκληση της δίκαιης λύσης δεν παρέχει απεριόριστη διακριτική ευχέρεια ούτε επιτρέπει την αυθαίρετη εξαφάνιση δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Καλή πίστη και απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος

Η έννοια της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένο νομικό κανόνα και πραγματικά περιστατικά. Δεν αρκεί η πολιτική αντιπαράθεση ή η ύπαρξη αντίθετων κρατικών θέσεων. Απαιτείται εξέταση του τρόπου με τον οποίο ασκείται ένα δικαίωμα, των ορίων του και των συνεπειών της σχετικής συμπεριφοράς.

Το άρθρο 300 της UNCLOS ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη εκπληρώνουν καλόπιστα τις υποχρεώσεις τους και ασκούν τα δικαιώματα, τις δικαιοδοσίες και τις ελευθερίες που αναγνωρίζει η Σύμβαση κατά τρόπο που δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος. Η διάταξη εκφράζει τη στενή σύνδεση της καλής πίστης με την άσκηση των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Σύμβασης.

Η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην UNCLOS. Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 300 δεν μπορεί να επικαλείται ως αυτοτελής συμβατική υποχρέωση που δεσμεύει απευθείας την Τουρκία. Η νομική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της πρέπει να στηρίζεται στους εφαρμοστέους εθιμικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και στις ειδικότερες διατάξεις που δεσμεύουν τα εμπλεκόμενα κράτη. Η διάκριση αυτή δεν αναιρεί τη σημασία της καλής πίστης ως βασικής αρχής των διεθνών σχέσεων, αλλά αποτρέπει τη λανθασμένη επίκληση συμβατικής διάταξης έναντι κράτους που δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση.

Υπό αυτό το πρίσμα, η καταχρηστική διάσταση της τουρκικής πρακτικής πρέπει να αναζητηθεί στη συγκεκριμένη σχέση μεταξύ αξίωσης και ενέργειας: εάν μια κρατική πράξη στηρίζεται σε υπαρκτό δικαίωμα ή εάν επιχειρεί να επεκτείνει μονομερώς το πεδίο άσκησης εξουσίας πέρα από το νόμιμο έρεισμά της· εάν σέβεται τα δικαιώματα τρίτων ή επιχειρεί να τα περιορίσει χωρίς συναίνεση· και εάν η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά χρησιμοποιείται για την επιβολή μιας αμφισβητούμενης θέσης.

Η συστηματική επανάληψη τέτοιων ενεργειών, όταν συνοδεύεται από παραγνώριση των δικαιωμάτων άλλου κράτους και από επιδίωξη πρακτικής επιβολής μιας μονομερούς αξίωσης, μπορεί να ενισχύσει το επιχείρημα περί καταχρηστικής συμπεριφοράς. Ο χαρακτηρισμός, ωστόσο, πρέπει να τεκμηριώνεται με βάση τους εφαρμοστέους κανόνες και τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης.

Αυτό δεν αποτελεί επιείκεια έναντι της κρατικής συμπεριφοράς. Είναι η προϋπόθεση για μια νομικά ισχυρή κριτική, η οποία δεν περιορίζεται στην πολιτική καταγγελία αλλά επιδιώκει να θεμελιώσει την αξιολόγησή της σε συγκεκριμένους κανόνες δικαίου.

Η σημασία της ελληνικής αντίδρασης και της μη αποδοχής των μονομερών αξιώσεων

Η συστηματική προβολή αμφισβητούμενων αξιώσεων καθιστά αναγκαία τη σαφή και συνεπή διατύπωση της αντίθετης νομικής θέσης. Οι διπλωματικές διαμαρτυρίες, οι επίσημες ανακοινώσεις και οι σχετικές ενέργειες ενώπιον διεθνών οργανισμών συμβάλλουν στην αποσαφήνιση της διαφοράς και στην καταγραφή της μη αποδοχής των αντίθετων αξιώσεων.

Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα διατυπώσει αντιρρήσεις για τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του τουρκολιβυκού μνημονίου. Η σημασία αυτής της αντίδρασης δεν είναι απλώς πολιτική. Συνδέεται με τη διαφύλαξη της ελληνικής νομικής θέσης και με την αποτροπή της εσφαλμένης εντύπωσης ότι η επανάληψη μιας αντίθετης αξίωσης ισοδυναμεί με αποδοχή της.

Η μη αντίδραση δεν συνεπάγεται αυτομάτως απώλεια δικαιωμάτων, όπως και η αντίδραση δεν επιλύει από μόνη της μια διεθνή διαφορά. Η σημασία της κρατικής συμπεριφοράς εξαρτάται από τον εφαρμοστέο κανόνα, τις περιστάσεις και το συνολικό αποδεικτικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έχει εύλογο νομικό συμφέρον να αντιμετωπίζει τις μονομερείς τουρκικές ενέργειες με συνεπή τεκμηρίωση, να διακρίνει τις πραγματικές περιστάσεις από τις νομικές αξιώσεις και να επιμένει ότι οποιαδήποτε οριοθέτηση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, χωρίς μονομερή παραγνώριση των δικαιωμάτων της.

Συμπέρασμα

Το creeping jurisdiction αποτελεί χρήσιμο αναλυτικό εργαλείο για την κατανόηση της σταδιακής επέκτασης κρατικών αξιώσεων μέσω διαδοχικών διοικητικών, διπλωματικών και επιχειρησιακών ενεργειών. Στο διοικητικό δίκαιο, αναδεικνύει τον κίνδυνο υπέρβασης της νόμιμης αρμοδιότητας. Στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, επιτρέπει να εξεταστεί η προσπάθεια εδραίωσης μιας μονομερούς αντίληψης περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας μέσω της επανάληψης αξιώσεων και ενεργειών.

Η τουρκική πρακτική στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προσφέρει συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής της έννοιας. Η διαχρονική αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, οι ερευνητικές δραστηριότητες, οι ναυτικές αναγγελίες και το τουρκολιβυκό μνημόνιο καταδεικνύουν την ανάγκη να εξετάζεται η συνολική κρατική συμπεριφορά και να ελέγχεται η νομική βάση κάθε αξίωσης.

Η καταχρηστική διάσταση της πρακτικής αυτής αναδεικνύεται όταν η επανάληψη μονομερών ενεργειών επιδιώκει να υποκαταστήσει τη νόμιμη θεμελίωση δικαιωμάτων, να παραγνωρίσει τα δικαιώματα τρίτων κρατών ή να δημιουργήσει πολιτική και επιχειρησιακή πίεση για την αποδοχή μιας αμφισβητούμενης θαλάσσιας αντίληψης.

Η νομική αξιολόγηση δεν πρέπει να συγχέει την πραγματική ισχύ με το νόμιμο δικαίωμα. Η έκδοση άδειας δεν θεμελιώνει κυριαρχία. Η δημοσίευση χάρτη δεν υποκαθιστά την οριοθέτηση. Η σύναψη διμερούς συμφωνίας δεν επιτρέπει τη διάθεση δικαιωμάτων τρίτων. Και η επανάληψη μιας αξίωσης δεν τη μετατρέπει αυτομάτως σε κανόνα διεθνούς δικαίου.

Η ουσία του creeping jurisdiction βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη διάκριση: στην ανάγκη να αποκαλύπτεται η απόπειρα σταδιακής επέκτασης μιας εξουσίας χωρίς επαρκή νομική θεμελίωση και να αξιολογείται η κρατική συμπεριφορά με βάση τους κανόνες που δεσμεύουν τα εμπλεκόμενα κράτη.

Η υπεράσπιση των ελληνικών θαλάσσιων δικαιωμάτων δεν απαιτεί υπέρβαση του νομικού πλαισίου ούτε ατεκμηρίωτους χαρακτηρισμούς. Απαιτεί ακριβή καταγραφή των ενεργειών, τεκμηριωμένη ανάδειξη των αντιφάσεων των προβαλλόμενων αξιώσεων και συνεπή επίκληση του διεθνούς δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο, η κριτική στην τουρκική πρακτική αποκτά όχι μόνο πολιτική σαφήνεια, αλλά και ουσιαστική νομική αντοχή.