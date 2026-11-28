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Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης, πίστης και ανθρωπιάς αποκαλύφθηκε μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», με πρωταγωνιστή τον 58χρονο μοναχό Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικόλαο Τσιγκόζη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 23 Ιουλίου από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών και εντοπίστηκε τελικά σώος, έπειτα από τέσσερις μήνες περιπλάνησης στην Τουρκία.

Ο μοναχός, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δυσκολίες στην ομιλία, είχε επιλέξει τον μοναχικό βίο το 2003. Στα χρόνια που ακολούθησαν έζησε σε μοναστήρια του Αγίου Όρους, αλλά και στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας στον Λαγκαδά.

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Χωρίς να ενημερώσει την οικογένεια ή κάποιον από το περιβάλλον του, αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι με έντονο προσωπικό και θρησκευτικό συμβολισμό. Ήθελε να επισκεφθεί τις ιστορικές πατρίδες της οικογένειάς του, στην Καππαδοκία και τον Πόντο, καθώς και την Παναγία Σουμελά.

Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως ένα προσκύνημα εξελίχθηκε σε μια περιπέτεια τεσσάρων μηνών, προκαλώντας μεγάλη αγωνία στους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι δεν γνώριζαν πού βρισκόταν και αν ήταν καλά στην υγεία του.

Το ρεπορτάζ που οδήγησε στον εντοπισμό του

Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και η δημοσιότητα που δόθηκε στην εξαφάνισή του. Το σχετικό ρεπορτάζ μεταδόθηκε και από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, φτάνοντας τελικά στα μάτια ενός ανθρώπου που αναγνώρισε τον μοναχό.

Ο Τούρκος πολίτης, βλέποντας τον Ιωσήφ, του έδειξε το βίντεο από την εκπομπή, με αποτέλεσμα να γίνει η σύνδεση με την εξαφάνιση που είχε δηλωθεί στην Ελλάδα.

Έτσι, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η περιπέτεια του 58χρονου είχε αίσιο τέλος, καθώς εντοπίστηκε σώος, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του.