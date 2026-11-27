Τουρκία: Νεκρός με δεμένα τα χέρια και στραγγαλισμένος βρέθηκε επιχειρηματίας – Έπιασε τη σύζυγό του με δύο άνδρες μέσα στο σπίτι τους

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 49χρονος επιχειρηματίας Φεντάι Καραγκιόζ εντοπίστηκε νεκρός στην κατοικία του στην Τουρκία, έχοντας υποστεί βίαιο ξυλοδαρμό και στραγγαλισμό.

Το θύμα φέρεται να επέστρεψε απρόοπτα στο σπίτι του και να εντόπισε τη σύζυγό του μαζί με δύο άνδρες που διέμεναν στο ίδιο κτήριο.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη σύζυγο και τους δύο άνδρες, οι οποίοι επιχείρησαν ανεπιτυχώς να κρυφτούν μέσα στο διαμέρισμα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συγγενείς του θύματος αποπειράθηκαν να επιτεθούν σε έναν από τους συλληφθέντες, προκαλώντας ένταση στο σημείο.

Οι ερευνητές εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

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Σοκ έχει προκαλέσει στην περιοχή Ντενιζλί της Τουρκίας η δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Φεντάι Καραγκιόζ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του, δεμένος με σχοινί και με εμφανή σημάδια βίαιης κακοποίησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας επέστρεψε απρόοπτα στο σπίτι του και φέρεται να αντίκρισε τη σύζυγό του μαζί με δύο άνδρες.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, οι δύο άνδρες που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, με αρχικά AD και MK, διέμεναν στο ίδιο κτήριο με τον 49χρονο.

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Η αστυνομία έφτασε στο σημείο έπειτα από τηλεφωνικές καταγγελίες γειτόνων, οι οποίοι είχαν ακούσει έντονη φασαρία από το διαμέρισμα. Μόλις οι αστυνομικοί μπήκαν στην κατοικία και εντόπισαν νεκρό τον Καραγκιόζ, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να κρυφτούν σε διαφορετικό δωμάτιο, χωρίς να καταφέρουν να διαφύγουν τη σύλληψη.

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📌 Öfkeli yakınları şüphelilerden birini linç etmek istedi, polis müdahale etti https://t.co/vGkpljNb4D pic.twitter.com/Rkxiah2nc1 November 25, 2026

Επέστρεψε νωρίτερα από επαγγελματικό ταξίδι

Ο 49χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως οικοδόμος και διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας μαρμάρων, φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι του νωρίτερα από το προγραμματισμένο, διακόπτοντας ένα επαγγελματικό ταξίδι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά την είσοδό του στο διαμέρισμα βρήκε τη σύζυγό του με τους δύο άνδρες. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, οι ακριβείς συνθήκες της οποίας παραμένουν υπό διερεύνηση.

Λίγο αργότερα, ο επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο σαλόνι, μέσα σε λίμνη αίματος, με δεμένα τα χέρια και τα πόδια του. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός του προήλθε από σοβαρό ξυλοδαρμό και στραγγαλισμό.

Τρεις συλλήψεις – Απόπειρα λιντσαρίσματος ενός υπόπτου

Για την υπόθεση συνελήφθησαν η σύζυγος του θύματος και οι δύο άνδρες που βρίσκονταν στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σημειώθηκε ένταση, όταν συγγενείς του 49χρονου αναγνώρισαν έναν από τους συλληφθέντες και επιχείρησαν να του επιτεθούν.

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Οι αστυνομικοί επενέβησαν εγκαίρως, απομακρύνοντας τους συγγενείς και αποτρέποντας την επίθεση σε βάρος του υπόπτου.

Εξετάζουν τις κάμερες ασφαλείας

Στο μεταξύ, οι ερευνητές έχουν θέσει στο επίκεντρο της έρευνας το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος κατοικιών.

Στόχος είναι να καταγραφούν οι κινήσεις των εμπλεκομένων, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες έφτασαν ή αποχώρησαν από την κατοικία την ημέρα της δολοφονίας.

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Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το κίνητρο του εγκλήματος, να ανασυντεθούν τα γεγονότα και να προσδιοριστεί ο ρόλος καθενός από τους τρεις συλληφθέντες.

Με πληροφορίες από: www.ahaber.com.tr

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