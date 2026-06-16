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Θλίψη έχει προκαλέσει στην Τουρκία η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Ece İrtem, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Η ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της ως Işıl στη δημοφιλή σειρά «Kızılcık Şerbeti», εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα της, ενώ τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για πιθανή καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, καθώς η σχετική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η επίσημη ανακοίνωση από τον δικηγόρο της οικογένειας εκδόθηκε μετά τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και σεναρίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ηθοποιός.

Ece Irtem, who played Isil in Turkish drama One Love, passes away at 35 after suffering heart attackhttps://t.co/eBSGrdQ9i3 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) June 15, 2026

Ποια ήταν η Ece İrtem

Η Ece İrtem γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1991 και, όπως έγινε γνωστό, είχε γιορτάσει τα 35α γενέθλιά της μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε κυρίως μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Kızılcık Şerbeti» («Cranberry Sorbet»), μια παραγωγή που πραγματεύεται τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις ανάμεσα σε κοσμικές και συντηρητικές οικογένειες στη σύγχρονη τουρκική κοινωνία.

Σπούδασε στο Τμήμα Όπερας και Φωνητικής Εκτέλεσης του Πανεπιστημίου Yaşar, από το οποίο αποφοίτησε το 2014, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε σπουδές υποκριτικής στην Κωνσταντινούπολη.

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Η τηλεοπτική της καριέρα ξεκίνησε την ίδια χρονιά, με συμμετοχές σε αρκετές γνωστές τουρκικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι σειρές «Yeni Gelin», «Bay Yanlış», «Mahkum», «Yasak Elma» και «Sandık Kokusu».

Παράλληλα, είχε παρουσία και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ταινία «Zengo», καθώς και στην παραγωγή του Netflix «10 Days of a Curious Man».

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει συγκίνηση στους συναδέλφους, τους φίλους και τους θαυμαστές της, οι οποίοι την αποχαιρετούν με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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