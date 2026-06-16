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Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/6) ο Τάσος Ιορδανίδης, ο οποίος μίλησε για τη μακρόχρονη σχέση του με τη Θάλεια Ματίκα, την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και την επίδραση που μπορεί να έχουν τα αρνητικά σχόλια των social media στα παιδιά.

Αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα, ο ηθοποιός εξήγησε πως η υποκριτική δεν ήταν η αρχική του επιλογή, καθώς είχε σπουδάσει Γαλλική Φιλολογία. Όπως αποκάλυψε, καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής έπαιξε η στενή οικογενειακή φίλη του, Σοφία Βογιατζάκη.

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«Με τη Θάλεια είμαστε 15 χρόνια παντρεμένοι και 18 χρόνια μαζί. Σπούδασα γαλλική φιλολογία. Το θέατρο ήρθε αργότερα, με παρότρυνση της Σοφίας Βογιατζάκη. Με τη Σοφία είμαστε οικογενειακοί φίλοι και ήταν κολλητές με την αδερφή μου. Έπαιζα σε παραστάσεις του σχολείου για να χάνω μάθημα, αλλά μου έλεγαν πως είμαι καλός. Η Σοφία με έπεισε να δώσω εξετάσεις. Πέρασα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Με προετοίμασε η Σοφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Τάσος Ιορδανίδης στάθηκε στην αρνητική πλευρά της έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας πως πλέον είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή και την οικογένειά του.

«Τώρα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… Για παράδειγμα, με ρώτησες πριν για τη Θάλεια: “Τι κάνει η Θάλεια;”, “Τι κάνουν τα παιδιά;”. Και λέω, τώρα να μιλήσω με τον Γρηγόρη ή να του πω ξέρεις ότι είναι καλά; Δεν ήθελα να επεκταθώ, ή δεν θα ‘θελα να επεκταθώ πλέον».

Όπως τόνισε, αυτό δεν συμβαίνει επειδή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στην προσωπική του ζωή, αλλά επειδή θεωρεί ότι τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τα παιδιά.

«Γιατί; Όχι γιατί δεν είμαι καλά με τη γυναίκα μου ή οτιδήποτε, αλλά γιατί ζούμε την εποχή του κακεντρεχούς σχολίου το οποίο μεσουρανεί και το οποίο εσένα μπορεί να μη σε φθείρει, ή εμένα, ή τη Θάλεια, ή τον οποιονδήποτε. Όσο και να διαφυλάξεις τα παιδιά σου κάπου θα πέσουνε. Εγώ προσπαθώ το παιδί μου να μην το ξαναδώ, ενδεχομένως, να κλαίει εξαιτίας ενός σχολίου το οποίο μπορεί να ‘χει διαβάσει».

Ο ηθοποιός μοιράστηκε μάλιστα ένα περιστατικό που τον σημάδεψε, όταν η κόρη του ήρθε αντιμέτωπη με αρνητικά σχόλια που αφορούσαν τον ίδιο και τη σύζυγό του.

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«Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή. Είχαμε δώσει μια κοινή συνέντευξη με τη Θάλεια και μετά είπαμε ότι δεν θα ξαναβγούμε μαζί. Βγαίνουμε στον Λαμπρόπουλο και είπαμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε, γα… το κέρατό μου, συγγνώμη κιόλας για τη φράση, είμαστε καλά».

Συνεχίζοντας, περιέγραψε πώς η κόρη του διάβασε τυχαία σχόλια στο κινητό του, κάτι που την αναστάτωσε ιδιαίτερα.

«Μετά βγαίνουν κάποια σχόλια αρνητικά. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου για να παίξει ένα παιχνίδι. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασα, ας πούμε, ότι “τώρα μας πουλάνε φούμαρα και είναι στα χωρίσματα”».

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Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα είναι μαζί εδώ και 18 χρόνια, ενώ παντρεύτηκαν το 2011. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη, τους οποίους προσπαθεί να προστατεύει όσο το δυνατόν περισσότερο από την τοξικότητα που συχνά αναπτύσσεται στον δημόσιο διάλογο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.