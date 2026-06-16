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Τις πρώτες ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού απολαμβάνει η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το αγαπημένο της καταφύγιο στη Μύκονο, περιγράφοντάς το ως τον προσωπικό της «παράδεισο».

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με διαφορετικά μπικίνι, αποκαλύπτοντας πως βρήκε το δικό της «σπίτι της ευτυχίας». Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, πρόκειται για έναν τόπο όπου «τα έχεις όλα στα ξυπόλητα πόδια σου και νιώθεις ελεύθερος όπως στα παιδικά καλοκαίρια».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους φίλους της για τη φιλοξενία, σημειώνοντας πως της «δανείζουν λίγο απ’ το καλοκαίρι τους».