Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έφοδο σε επτά επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία, και συνέλαβαν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και τον ηθοποιό Can Yaman, που πρωταγωνίστησε στη σειρά «Φτερωτός θεός».

Μονάδες της αστυνομίας έκαναν έφοδο στο Bebek Otel, ένα ξενοδοχείο στον Βόσπορο στην περιοχή Bebek, ενώ αξιωματικοί της αστυνομίας που ειδικεύονται σε υποθέσεις ναρκωτικών έκαναν έρευνα στο Klein Phönix, ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη.

Bebek Otel'e Jandarma baskın düzenlemiş.



Gizli Oda, Kasetler, Seks odaları Uyuşturucular, Kumar masaları vs..



Gece kulübü Klein Phönix’i de polisler aramış, Oyuncu Can Yaman bazı isimler gözaltına alınmış.



Ünlüler, zenginler Şimdi hapı yuttular mı? Yutmadılar mı?

__#FBvGS pic.twitter.com/jrnxqBn4Dg January 10, 2026

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες και κατασχέσεις σε έξι επιχειρήσεις, ενώ η χωροφυλακή πραγματοποίησε έρευνα και κατάσχεση σε μία επιχείρηση. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ουσίες που περιγράφονται ως υγρά και υπολείμματα που πιστεύεται ότι προέρχονται από ναρκωτικά, μαζί με κοκαΐνη, μαριχουάνα, χάπια, μια ζυγαριά ακριβείας και πυρομαχικά.

Μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο ξενοδοχείο ήταν η ηθοποιός Selen Görgüzel, η Ayşe Sağlam, η πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια Nilüfer Batur Tokgöz και η Ceren Alper. Ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε σε επτά μετά τη σύλληψη του Yaman.

Ο Yaman είναι ένας Τούρκος τηλεοπτικός ηθοποιός γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του, ο οποίος έχει αποκτήσει φανατικό κοινό στην χώρα μας αλλά και την Ιταλία και πρόσφατα πρωταγωνίστησε ως ο ομώνυμος χαρακτήρας στην ιταλική σειρά περιπέτειας «Sandokan».

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι κατηγορίες που διερευνώνται περιλαμβάνουν κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών και ενθάρρυνση της πορνείας ή παροχή χώρου για πορνεία.

Οι επιδρομές είναι η τελευταία κίνηση σε μια έρευνα που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, αφορά 26 υπόπτους για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Προηγούμενες επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες επαρχίες οδήγησαν σε συλλήψεις και κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης του παραγωγού Muzaffer Yıldırım, τον οποίο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν ταυτοποιήσει ως ιδιοκτήτη του Bebek Otel.

Η έρευνα, υπό την ηγεσία του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης για το λαθρεμπόριο, τα ναρκωτικά και τα οικονομικά εγκλήματα, έχει εξελιχθεί σε κύματα από τα τέλη Δεκεμβρίου, με επιδρομές σε νυχτερινά κέντρα, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη και επιχειρήσεις σε άλλες επαρχίες, καθώς οι εισαγγελείς διερευνούν καταγγελίες που περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών, διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών, κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής έχουν φυλακιστεί 36 άτομα, με 26 υπόπτους να αναζητούνται με εντάλματα σύλληψης σε μια μεγάλη επιχείρηση, ενώ οι Kasım Garipoğlu και Mert Vidinli περιγράφονται ως φυγάδες που πιστεύεται ότι βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι αρχές έχουν επίσης διατάξει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων επτά υπόπτων που εμπλέκονται στην υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα αφορούσε μεγάλο αριθμό στόχων, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, μοντέλα και προσωπικότητες του χώρου του θεάματος, influencers των κοινωνικών μέσων, δημοσιογράφοι και τηλεοπτικές προσωπικότητες, όπως ο πρώην διευθυντής του Habertürk Mehmet Akif Ersoy, καθώς και ο πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου Φενέρμπαχτσε, Sadettin Saran, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική εποπτεία πριν ανακοινώσει το τέλος της υπόθεσης.

