Ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της κόρης τους, Ρεμπέκα Παρκ, καθώς και του αγέννητου παιδιού της, σε μια υπόθεση που έχει σοκάρει τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror, η Ρεμπέκα Παρκ, ενώ βρισκόταν περίπου μια εβδομάδα πριν από τον τοκετό, επισκέφθηκε το πατρικό της σπίτι στις 3 Νοεμβρίου. Μία ημέρα μετά, η οικογένειά της δήλωσε στην τοπική αστυνομία ότι είχε εξαφανιστεί, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι την είχαν δει να μπαίνει σε ένα όχημα.

Advertisement

Advertisement

Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν σε έναν εθνικό δρυμό κοντά στη λίμνη Μίσιγκαν, όπου εντοπίστηκε η σορός της άτυχης κοπέλας. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι το παιδί που κυοφορούσε δεν βρισκόταν πλέον στη μήτρα της, γεγονός που αύξησε τις υποψίες για ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες στράφηκαν κατά της μητέρας της Ρεμπέκα, Κόρτνεϊ Μπαρθολόμεου, καθώς σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η Ρεμπέκα είχε δει να μπαίνει στο όχημά της λίγο πριν την εξαφάνιση.

Τελικά, τόσο η Κόρτνεϊ όσο και ο πατριός της Ρεμπέκα, Τίμοθι Μπαρθολόμεου, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την ανθρωποκτονία. Στο δικαστήριο, η εισαγγελέας της υπόθεσης χαρακτήρισε το ζευγάρι ως «την προσωποποίηση του κακού», τονίζοντας ότι οι δράστες όχι μόνο προκάλεσαν τον θάνατο της Ρεμπέκα, αλλά αφαίρεσαν με νυστέρι και το αγέννητο παιδί της.

Σύμφωνα με την κατάθεση της Κόρτνεϊ, η Ρεμπέκα αναγκάστηκε να μπει σε όχημα και μεταφέρθηκε μαζί με τον Τίμοθι σε δάσος, όπου μαχαιρώθηκε και το μωρό της αφαιρέθηκε από τη μήτρα της. Η εισαγγελέας δήλωσε ότι οι δράστες στη συνέχεια άφησαν τη σορό της Ρεμπέκα καλυμμένη με φύλλα, ενώ το έμβρυο τοποθετήθηκε αρχικά σε ψυγείο, έπειτα σε σακούλα απορριμμάτων και τελικά πετάχτηκε σε κάδο απορριμμάτων.

Η Κόρτνεϊ αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, αλλά αργότερα άλλαξε την κατάθεσή της όταν οι αστυνομικοί παρουσίασαν τηλεφωνικά δεδομένα που την τοποθετούσαν στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός. Κατά τη δεύτερη ανάκρισή της, η μητέρα ομολόγησε ότι είχε αφαιρέσει το αγέννητο παιδί από τη μήτρα της κόρης της, ισχυριζόμενη ότι στόχος της ήταν να «σώσει το μωρό» και να το παραδώσει στον αρραβωνιαστικό της Ρεμπέκα, Ρίτσαρντ Λι Φάλορ.

Σύμφωνα με την αρχική της κατάθεση, η Κόρτνεϊ κατηγόρησε τον Μπράντλι για τη δολοφονία της Ρεμπέκα, υποστηρίζοντας ότι εκείνος κρατούσε το μαχαίρι και προκάλεσε τον θάνατό της, ενώ φέρεται ότι ήταν εκείνος που αφαίρεσε το μωρό. Όπως είπε η Κόρτνεϊ, η Ρεμπέκα είχε ακόμη τις αισθήσεις της κατά τη διαδικασία, γεγονός που καθιστά το έγκλημα ακόμη πιο φρικιαστικό.

Advertisement

⚠️ WARNING: This post describes murder, torture, & fetal abduction



The biological mother and stepfather of Rebecca Park, 22, who was 39 weeks pregnant, have been arrested & charged with her murder after her body was found in Huron Manistee National Forest. Cortney Bartholomew,… pic.twitter.com/CKJfN6231w — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 3, 2025

Ο Μπράντλεϊ, από την πλευρά του, φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι το έγκλημα είχε σχεδιαστεί από την Κόρτνεϊ, με σκοπό να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, καθώς το ζευγάρι δεν μπορούσε να υιοθετήσει λόγω του ότι ήταν καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης. Επιπλέον, προέκυψε ότι το θύμα, η μητέρα της και η αδερφή της είχαν σχέση με τον ίδιο άνδρα, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στρώμα στην πολύπλοκη και σοκαριστική υπόθεση.

Σύμφωνα με την Κόρτνεϊ, ο σύζυγός της ήταν ο πατέρας του μωρού, ενώ εκείνη φέρεται να επιχείρησε να δικαιολογήσει τις πράξεις της με την πρόθεση να «σώσει» το παιδί. Παρά τις ισχυριζόμενες προθέσεις της, η πράξη της χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως μία από τις πιο βίαιες και ακραίες μορφές οικογενειακής βίας που έχουν καταγραφεί πρόσφατα στις ΗΠΑ.

Advertisement

Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται στα δικαστήρια, ενώ οι ανακριτές προσπαθούν να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της φρικτής δολοφονίας, προσδιορίζοντας τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν τα γεγονότα. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί με σοκ τις αποκαλύψεις, καθώς πρόκειται για ένα έγκλημα που αγγίζει τα όρια της φρίκης και της απώλειας ανθρωπιάς.