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Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών βρίσκεται γνωστός ραβίνος από την πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μια μητέρα δύο παιδιών τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση, κατάχρηση εξουσίας και οργανωμένη προσπάθεια δυσφήμισής της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post και όπως περιγράφεται στην αγωγή που έχει κατατεθεί, η Μίριαμ Μαλάχι, μετανάστρια από το Ισραήλ και μητέρα δύο παιδιών, υποστηρίζει ότι ο ραβίνος Αβραάμ Άπελ εκμεταλλεύτηκε τη θέση επιρροής που κατείχε ως θρησκευτικός ηγέτης και μέντορας στην κοινότητα του Λέικγουντ.

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Η ίδια αναφέρει ότι αρχικά απευθύνθηκε σε εκείνον αναζητώντας οικονομική στήριξη για να καλύψει έξοδα που σχετίζονταν με τη φροντίδα των παιδιών της, σε μια περίοδο που αντιμετώπιζε σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, η μεταξύ τους σχέση άλλαξε ριζικά το καλοκαίρι του 2022, όταν ο Άπελ φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά μέσα στο σπίτι της.

Στα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται ακόμη καταγγελίες ότι ο ραβίνος της έστελνε μηνύματα με άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και φωτογραφίες προσωπικού και σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η Μαλάχι υποστηρίζει επίσης ότι όταν αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα που την παρουσίαζε ως «κίνδυνο για την κοινότητα», ενώ παράλληλα διανεμήθηκαν φυλλάδια με δυσφημιστικό περιεχόμενο στο σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά της.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι της προτάθηκε χρηματικό ποσό ύψους 50.000 δολαρίων με σκοπό να μην προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες, πρόταση που, όπως δηλώνει, αρνήθηκε.

Prominent NJ rabbi allegedly sent graphic pic, according to explosive sex-assault suit https://t.co/BWjAeOW19W pic.twitter.com/do9obqdzpV Advertisement June 16, 2026

Από την πλευρά του, ο Αβραάμ Άπελ απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι η σχέση των δύο πλευρών περιοριζόταν αποκλειστικά σε επαγγελματικό επίπεδο και κάνουν λόγο για αβάσιμους και κατασκευασμένους ισχυρισμούς.

Ο δικηγόρος του, Ίαν Γκόλντμαν, δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι τα στοιχεία που επικαλείται η Μαλάχι είναι πλαστά και, σύμφωνα με τη θέση του πελάτη του, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εκβιασμού και δυσφήμισης.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο της αγωγής, στοιχεία που προέκυψαν έπειτα από δικαστική κλήτευση προς την εταιρεία καταχώρισης ιστοσελίδων GoDaddy φέρεται να συνδέουν τον επίμαχο ιστότοπο με στοιχεία επικοινωνίας και πληρωμών που σχετίζονται με πρόσωπα από το περιβάλλον του Άπελ.

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Με πληροφορίες από The New York Post