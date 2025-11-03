Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, στην πολιτεία Μιτσοακάν του Μεξικό, όταν ένοπλοι δολοφόνησαν τον δήμαρχο της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Η γραμματεία Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι «δύο άτομα συνελήφθησαν, ενώ ένας από τους δράστες σκοτώθηκε» κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών.

😱 The mayor of a Mexican city was shot dead on the Day of the Dead



Uruapan mayor Carlos Manso was killed in the city square right after opening the Candle Festival. The attack happened in front of a large crowd.



Investigators do not rule out that the assassination may be… pic.twitter.com/ivMSk2FBld — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025

Η Ουρουαπάν, πόλη περίπου 350.000 κατοίκων, είναι γνωστή για την παραγωγή αβοκάντο και εσπεριδοειδών που εξάγονται κυρίως στις ΗΠΑ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ ισχυρών καρτέλ ναρκωτικών που εκβιάζουν αγρότες και επιχειρηματίες για «προστασία».

Στην περιοχή δρουν κυρίως τα καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (CJNG) και «Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν» (CNOM), τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

🇲🇽 #México

El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue asesinado en la plaza de la ciudad justo después de inaugurar el Festival de las Velas.



Los investigadores no descartan que el asesinato pueda estar relacionado con su lucha contra los cárteles de la droga. pic.twitter.com/OdVQPdnbL2 — † Rafa Folgado נוֹצְרִי🇪🇸✋️ (@elsoberado) November 3, 2025

Είχε προηγηθεί και άλλη δολοφονία στο Μεξικό

Η εκτέλεση του δημάρχου ακολουθεί τη δολοφονία του επιχειρηματία Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στην ίδια πολιτεία. Ο Μπράβο είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης σε βάρος της επιχείρησής του από εγκληματικές οργανώσεις.

People are furious in Mexico after yesterday’s cartel murder on Carlos Manzo, Mayor of Uruapan, the second-largest city in the State of Michoacán.



For months, the mayor had been recording livestreams, asking Mexican President Claudia Sheinbaum to help him fight the cartels in… pic.twitter.com/It7rjpg981 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 2, 2025

Οι αρχές ερευνούν εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται στο πλαίσιο του πολέμου των καρτέλ που συνεχίζει να αιματοκυλά τη Μιτσοακάν, μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του Μεξικού.