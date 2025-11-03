Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, στην πολιτεία Μιτσοακάν του Μεξικό, όταν ένοπλοι δολοφόνησαν τον δήμαρχο της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.
Η γραμματεία Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι «δύο άτομα συνελήφθησαν, ενώ ένας από τους δράστες σκοτώθηκε» κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών.
Η Ουρουαπάν, πόλη περίπου 350.000 κατοίκων, είναι γνωστή για την παραγωγή αβοκάντο και εσπεριδοειδών που εξάγονται κυρίως στις ΗΠΑ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ ισχυρών καρτέλ ναρκωτικών που εκβιάζουν αγρότες και επιχειρηματίες για «προστασία».
Στην περιοχή δρουν κυρίως τα καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (CJNG) και «Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν» (CNOM), τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».
Είχε προηγηθεί και άλλη δολοφονία στο Μεξικό
Η εκτέλεση του δημάρχου ακολουθεί τη δολοφονία του επιχειρηματία Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στην ίδια πολιτεία. Ο Μπράβο είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης σε βάρος της επιχείρησής του από εγκληματικές οργανώσεις.
Οι αρχές ερευνούν εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται στο πλαίσιο του πολέμου των καρτέλ που συνεχίζει να αιματοκυλά τη Μιτσοακάν, μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του Μεξικού.