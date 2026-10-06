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Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι η χώρα του θα αναπτύξει συστήματα αεράμυνας Patriot στην Πολωνία προκειμένου να συμβάλει στην προστασία του κέντρου εφοδιασμού του ΝΑΤΟ που προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία.

Η Σουηδία θα αντικαταστήσει τη στήριξη του συστήματος Patriot από την Ολλανδία και η επιχείρηση θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Θα αποστείλει περίπου 100 στρατιωτικούς από τη μονάδα αεροπορικής άμυνας στο Χάλμσταντ, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση

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Την περασμένη εβδομάδα η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει μαχητικά αεροσκάφη Gripen στην Πολωνία στο πλαίσιο μιας αποστολής επιτήρησης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

«Ο στόχος τόσο της ανάπτυξης των Gripen όσο και της ανάπτυξης των Patriot είναι… η προστασία του κέντρου εφοδιασμού του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο Κρίστερσον.

Η Σουηδία αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσες μονάδες του συστήματος Patriot θα σταλούν στην Πολωνία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε τον περασμένο μήνα, επικαλούμενος ανώνυμες υπηρεσίες πληροφοριών, ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εξαπολύσει «υβριδικές» επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν… αλλά αν υποστούμε επιθετική ενέργεια, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε»

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters