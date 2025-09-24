Ο τυφώνας Ραγκάσα, ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στον κόσμο φέτος, έπληξε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στη νότια Κίνα την Τετάρτη, αφού σκότωσε 14 ανθρώπους στην Ταϊβάν, αφήνοντας δεκάδες αγνοούμενους και πλήττοντας το Χονγκ Κονγκ με σφοδρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Περίπου 129 άνθρωποι αγνοούνται στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν της Ταϊβάν, αφού μια λίμνη υπερχείλισε. Πλέον ο τυφώνας προσεγγίζει την ηπειρωτική Κίνα.

Πολλοί κάτοικοι της τουριστικής πόλης Γκουανγκφού παραπονέθηκαν, όπως αναφέρει το Reuters ότι δεν υπήρχε επαρκής προειδοποίηση από τις αρχές της Ταϊβάν, οι οποίες έχουν συνηθίσει να απομακρύνουν γρήγορα τους ανθρώπους από πιθανές επικίνδυνες ζώνες στο νησί, το οποίο πλήττεται συχνά από τυφώνες.

BREAKING 🚨 Super Typhoon Ragasa: Video shows floodwaters surging into the lobby of the Fullerton Ocean Park Hotel in Hong Kong#HongKong #Ragasa pic.twitter.com/tmzFwxb1zf — HadashotIsrael (@HadashotIsrael) September 24, 2025

Tayvan'ı 'Süper Tayfun Ragasa' vurdu: 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kayboldu.pic.twitter.com/qQFSTWkO3W September 24, 2025

Καθώς οι βροχές κατέκλυσαν την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ αντιμετώπισε τεράστια κύματα που χτυπούσαν περιοχές της ανατολικής και νότιας ακτογραμμής του ασιατικού χρηματοοικονομικού κέντρου, προακλώντας χειμάρους που έτρεχαν κατά μήκος των πεζοδρομίων προακλώντας πλημμύρες σε ορισμένα σπίτια. Στο ξενοδοχείο Fullerton, στα νότια του νησιού, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν έναν χείμαρρο θαλασσινού νερού να ξεχύνεται μέσα από τις γυάλινες πόρτες του πριν πλημμυρίσει την είσοδο. Οι κλήσεις προς το κατάλυμα παρέμειναν αναπάντητες την Τετάρτη. Η αρμόδια αρχή της Κίνας εξέδωσε την υψηλότερη «κόκκινη» προειδοποίηση για κύματα για πρώτη φορά φέτος, προβλέποντας κύματα καταιγίδας ύψους έως και 2,8 μέτρων σε περιοχές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, καθώς η Ραγκάσα ορμάει προς το πυκνοκατοικημένο Δέλτα του ποταμού Περλ.

Ο Ραγκάσα σχηματίστηκε πάνω από τον Δυτικό Ειρηνικό την περασμένη εβδομάδα. Τροφοδοτούμενος από τις θερμές θάλασσες και τις ευνοϊκές ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο τροπικός κυκλώνας εντάθηκε γρήγορα και εξελίχθηκε σε υπερτυφώνα κατηγορίας 5 τη Δευτέρα με ανέμους που ξεπέρασαν τα 260 χλμ/ώρα (162 μίλια/ώρα). Έκτοτε έχει αποδυναμωθεί σε τυφώνα κατηγορίας 3, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ικανός να ρίξει δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια, να σπάσει παράθυρα και να καταστρέψει κτίρια.

🚨Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa, Tayvan'ı vurdu: 14 kişi öldü, onlarca kişi kayıp



⛈️Fırtınanın yaklaştığı Hong Kong ve Guangdong alarmda



⛈️Okullar kapatıldı, uçak ve tren seferleri durduruldupic.twitter.com/Zhbq5UGKuY — Millet Medyası (@milletmedyasi) September 24, 2025

«Οι αρχές έχουν πάρει μαθήματα από τον Χάτο και τον Μανγκούτ, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017 και το 2018», δήλωσε ο Τσιμ Λι, ανώτερος ειδικός σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στο Economist Intelligence Unit. «Το Δέλτα του ποταμού Περλ είναι μια από τις καλύτερα προετοιμασμένες περιοχές για τυφώνες, επομένως δεν αναμένουμε σημαντικές διαταραχές. Μια αλλαγή φέτος είναι ότι η χρηματιστηριακή αγορά του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε ανοιχτή κατά τη διάρκεια των τυφώνων – ένα σημάδι του πόσο ανθεκτικές έχουν γίνει οι υποδομές», πρόσθεσε.

Η Κίνα προετοιμάζεται – Εκκένωση 2.000.000 ανθρώπων

Αφού πέρασε περίπου 100 χλμ. νότια του Χονγκ Κονγκ το απόγευμα ο Ραγκάσα αναμένεται να φτάσει στην ξηρά κατά μήκος των νότιων κινεζικών ακτών. Γκουανγκτζόου, Σεντζέν, Φοσάν και Ντονγκουάν, είναι οι μεγαλύτερες πόλεις που βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας, και φιλοξενούν περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Το υπουργείο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης έστειλε δεκάδες χιλιάδες σκηνές, πτυσσόμενα κρεβάτια, εξοπλισμό φωτισμού έκτακτης ανάγκης και άλλα είδη διάσωσης στην Γκουανγκντόνγκ την Τρίτη, όπως ανέφεραν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ πάνω από 770.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί. Ο αριθός αναμένεται να φτάσει τα 2.000.000 σύμφωνα με το BBC.

Ορισμένα καταστήματα και εστιατόρια στην επαρχία στάθμευσαν μεγάλα ενοικιαζόμενα φορτηγά μπροστά από τις βιτρίνες τους σε μια προσπάθεια να τα προστατεύσουν από την καταιγίδα, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Μένουμε σε έναν επάνω όροφο και είδαμε ότι δεν υπήρχε πολύς κίνδυνος, οπότε έφερα τα παιδιά έξω για να βιώσουν αυτή την έντονη βροχή και τον άνεμο», δήλωσε ένας 40χρονος κάτοικος της Σεντζέν με το επώνυμο Λιανγκ. «Περπατήσαμε κατά μήκος του ανοιχτού δρόμου για να βεβαιωθούμε ότι θα μείνουμε ασφαλείς». Ένα πλήθος που κυνηγούσε την καταιγίδα κάτω από τη γέφυρα του κόλπου Σεντζέν απομακρύνθηκε από την τροχαία, παρατήρησε αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Reuters.

Η ναυτιλιακή αρχή της Κίνας προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο πλημμυρών στη Σεντζέν, ειδικά σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, με την προειδοποίηση για κύμα καταιγίδας να αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως την Πέμπτη.