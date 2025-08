Με μία ημέρα καθυστέρηση εκτοξεύτηκε από τη Φλόριντα την Παρασκευή με πύραυλο της SpaceX, το διαστημόπλοιο που μεταφέρει τους 4 αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σραθμό (ISS).

Η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη να γίνει την Πέμπτη, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Crew-11 is go for launch! pic.twitter.com/yuPCOSrpLS