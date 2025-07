Ένα από τα πιο σπαρακτικά «επεισόδια» του πολέμου στη Γάζα και του επί 2,5 μήνες αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας, εκτυλίχθηκαν στην νότια περιοχή της Ράφα, μαρτυρώντας τις πιο φρικτές συνέπειες που έχει στον ίδιο τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, ο αγώνας για επιβίωση.

Ένα απελπισμένο αλλά και αποφασισμένο να εξασφαλίσει λίγη τροφή πλήθος, ξεχύθηκε χωρίς να υπολογίζει τίποτα στο πρώτο κέντρο διανομής τροφίμων που είχε στηθεί από την αμφιλεγόμενη ΜΚΟ Gaza Humanitarian Foundation που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τα πρόχειρα σιδηροφράγματα ξηλώθηκαν, οι ένοπλοι άνδρες ασφαλείας της GHF υποχώρησαν, οι υπεύθυνοι για την διανομή τροφίμων απλά από κάποια στιγμή και μετά εγκατέλειψαν το σημείο, όπως αναφέρει και το ΒΒC, αφήνοντας τις προμήθειες ελεύθερες για να τις πάρουν όποιοι ήταν πιο γρήγοροι ή/και πιο δυνατοί. Οι πεινασμένοι άμαχοι δεν υπολόγισαν ούτε τις προειδοποιητικές βολές που φέρεται να ερρίφθησαν από τον ισραηλινό στρατό σε μια προσπάθεια ελέγχου του πλήθους. Μάλιστα η Χαμάς καταγγέλει πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν κατηγορώντας τους Ισραηλινούς.

