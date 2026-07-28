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Οι αρχές διερευνούν την εξαφάνιση της ηλικιωμένης ως πιθανή απαγωγή, καθώς υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε έναν μασκοφόρο άνδρα στην κατοικία της.

Η οικογένεια της αγνοούμενης συνεχίζει τις προσπάθειες αναζήτησης, ζητώντας από όποιον γνωρίζει πληροφορίες να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας για την υπόθεση.

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Μια νέα δραματική έκκληση προς όσους ενδέχεται να εμπλέκονται στην εξαφάνιση της μητέρας της απηύθυνε η Αμερικανίδα παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι, ζητώντας πληροφορίες για την τύχη της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, η οποία αγνοείται εδώ και σχεδόν έξι μήνες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η παρουσιάστρια απευθύνθηκε σε εκείνους που πιστεύει ότι βρίσκονται πίσω από την εξαφάνιση, καλώντας τους να αποκαλύψουν πού βρίσκεται η μητέρα της.

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«Σας ζητώ, σας ικετεύω, κάντε το σωστό. Βοηθήστε μας να τη βρούμε. Πείτε μας πού να την αναζητήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σαβάνα Γκάθρι τόνισε ότι η οικογένειά της βιώνει έναν διαρκή εφιάλτη από την ημέρα που χάθηκε η 84χρονη, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται να σταματήσουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της.

«Έχουν περάσει μήνες από τότε που μας πήραν τη μητέρα μας. Ο πόνος και το κενό που άφησε πίσω της δεν θα φύγουν ποτέ», ανέφερε στο μήνυμά της, ζητώντας από τους υπεύθυνους να βοηθήσουν ώστε να δοθεί τέλος στην αγωνία της οικογένειας.

Η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στις 31 Ιανουαρίου από το σπίτι της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για υπόθεση απαγωγής, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε το πιθανό κίνητρο ούτε έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Η 84χρονη χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή και η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή της ήταν το βράδυ της εξαφάνισής της, όταν συγγενείς της την άφησαν στην κατοικία της. Το επόμενο πρωί δεν εμφανίστηκε στο προγραμματισμένο ραντεβού με φίλη της για να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη λειτουργία της Κυριακής, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση της οικογένειας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, το FBI και οι τοπικές Αρχές έχουν εξετάσει υλικό από κάμερες ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και εικόνες που φέρεται να δείχνουν έναν ένοπλο και μασκοφόρο άνδρα να καλύπτει την κάμερα στην είσοδο του σπιτιού της λίγο πριν από την εξαφάνισή της.

Η παρουσιάστρια έχει αποκαλύψει ότι η οικογένεια έλαβε στο παρελθόν μηνύματα τα οποία αποδείχθηκαν ψευδή, ενώ έχει εκφράσει και τον φόβο ότι η μητέρα της μπορεί να μην βρίσκεται πλέον στη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να απευθύνει έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας.