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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν υποχώρησε στο 14% σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Ipsos-BVA, σημειώνοντας ιστορικά χαμηλά επίπεδα για τη Γαλλία.
- Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκoρνί συγκεντρώνει επίσης αρνητικές αξιολογήσεις, καθώς το 72% των ερωτηθέντων εκφράζει δυσμενή γνώμη για το πρόσωπό του.
- Η αγοραστική δύναμη παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα για τους πολίτες, οι οποίοι ανησυχούν έντονα για το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα.
- Ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, η Μαρίν Λεπέν προηγείται στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων με ποσοστό 36% θετικών απαντήσεων.
- Ο αθλητής Τεντί Ρινέρ συγκεντρώνει 17% θετικές γνώμες στην πρώτη του καταγραφή, ξεπερνώντας σε δημοφιλία αρκετά στελέχη του πολιτικού κόσμου.
Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα βρίσκεται η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Ipsos-BVA, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου από τη γαλλική εφημερίδα La Tribune Dimanche.
Μόλις το 14% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για το έργο του Γάλλου προέδρου, ποσοστό μειωμένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση. Στον αντίποδα, το 83% αξιολογεί αρνητικά τις πολιτικές του, ενώ το 3% δεν εξέφρασε άποψη.
Όπως σχολίασε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ipsos-BVA, Μπρους Τεντουριέ, η επίδοση αυτή είναι ακόμη χειρότερη από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο δημοτικότητας που είχε καταγράψει ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ.
Αρνητική είναι και η εικόνα για τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκoρνί, ο οποίος συγκεντρώνει 19% θετικές αξιολογήσεις, έχοντας χάσει τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Οι αρνητικές γνώμες για το πρόσωπό του φτάνουν το 72%.
Στην αξιολόγηση των μελών της κυβέρνησης, την πρώτη θέση ως προς την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα καταλαμβάνει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, με 40%, σημειώνοντας άνοδο έξι μονάδων. Ακολουθεί ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, με 24%, αυξημένο κατά δύο μονάδες.
Αγοραστική δύναμη και προεδρικές εκλογές του 2027
Παράλληλα, η οικονομική κατάσταση εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τη γαλλική κοινωνία. Το 60% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφέρει την αγοραστική δύναμη μεταξύ των τριών σημαντικότερων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα.
Στη σχετική λίστα ακολουθούν το μέλλον του κοινωνικού συστήματος με 38% και το δημόσιο χρέος μαζί με τα δημοσιονομικά ελλείμματα με 36%.
Η έρευνα καταγράφει επίσης τις διαθέσεις των πολιτών απέναντι σε πιθανούς υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Η Μαρίν Λεπέν προηγείται με 36% θετικές απαντήσεις, έχοντας ενισχύσει τη θέση της κατά τέσσερις μονάδες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, με 34%, σημειώνοντας άνοδο μίας μονάδας.
Ο Νταβίντ Λισνάρ της Nouvelle Énergie ακολουθεί με 20%, κερδίζοντας τέσσερις μονάδες, ενώ ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, η Σάρα Κνάφο και ο Μπρουνό Ρεταγιό συγκεντρώνουν από 19%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη καταγραφή του Τεντί Ρινέρ στη συγκεκριμένη μέτρηση, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία. Ο Γάλλος τζουντόκα συγκεντρώνει 17% θετικές απαντήσεις, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο του Εντουάρ Φιλίπ (16%), του Ερίκ Ζεμούρ (15%) και του Γκαμπριέλ Ατάλ (15%). Το ίδιο ποσοστό καταγράφει και ο Ραφαέλ Γκλικσμάν.
Στον αντίποδα, οι περισσότερες αρνητικές απαντήσεις στο ερώτημα για το ενδεχόμενο εκλογής τους στην προεδρία συγκεντρώνονται από τον Ερίκ Ζεμούρ (72%) και τον Ζαν-Λικ Μελανσόν (71%).
Με πληροφορίες από: bfmtv.com