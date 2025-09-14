Η Βρετανία δεν θα παραδώσει τη σημαία της σε όσους επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν ως σύμβολο βίας, φόβου και διαίρεσης, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι η σημαία αντιπροσωπεύει «τη διαφορετική χώρα μας» και ότι δεν θα επιτρέψει στους ανθρώπους να αισθάνονται εκφοβισμένοι «στους δρόμους μας λόγω της καταγωγής τους ή του χρώματος του δέρματός τους».

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά την συμμετοχή περισσότερων από 150.000 ανθρώπων στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου σε μια πορεία με τίτλο «Ενώστε το Βασίλειο», που οργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, και την συμμετοχή περίπου 5.000 ανθρώπων σε μια αντιδιαδήλωση, που συντονίστηκε από την οργάνωση Stand Up To Racism.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται ειρηνικά. Αυτό είναι θεμελιώδες για τις αξίες της χώρας μας.

Ωστόσο, δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών που εκτελούν το καθήκον τους ή ανθρώπους που αισθάνονται εκφοβισμένοι στους δρόμους μας λόγω της καταγωγής ή του χρώματος του δέρματός τους.

Η Βρετανία είναι μια χώρα που έχει χτιστεί με υπερηφάνεια πάνω στην ανεκτικότητα, την πολυμορφία και τον σεβασμό. Η σημαία μας αντιπροσωπεύει την πολυμορφία της χώρας μας και δεν θα την παραδώσουμε ποτέ σε όσους τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο βίας, φόβου και διαίρεσης».

Η αστυνομία αναφέρει ότι 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν – μεταξύ των οποίων τέσσερις σοβαρά – και 24 άτομα συνελήφθησαν.