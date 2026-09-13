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Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης μετά από επίθεση με drone που αποδίδεται σε δράση από το Ιράκ.

Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στην περιοχή προκαλούν ανησυχία για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος ζήτησε στρατιωτική συνδρομή από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση των Χούθι, ωστόσο η Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημα για άμεση εμπλοκή.

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Εντείνεται η γεωοπολιτική πίεση με επίκεντρο τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και θαλάσσα περάσματα στη Μέση Ανατολή, καθώς οργανισμοί παρακολούθησης πλοίων έλαβαν νέες αναφορές για επίθεση σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ την Κυριακή, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο βρετανικός οργανισμός UKMTΟ πληροφορήθηκε για επίθεση σε σκάφος ενώ κινούνταν μέσω του Στενού. Το πλήρωμα είναι σώο, γιατί εκκένωσε όταν ξέσπασε φωτιά μετά την επίθεση.

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Η εξέλιξη αυτή μία ημέρα αφότου η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά τον αγωγό Ανατολής-Δύσης για προληπτικούς λόγους, μετά από επίθεση με drone. Βαγδάτη και Ριάντ δήλωσαν ότι η επίθεση προήλθε από το Ιράκ, όπου δραστηριοποιούνται υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα ευθύνεται το Ιράν.

New report of attack on Strait of Hormuz shipping fans fears of threats to oil supplies https://t.co/CgIIwCpXTZ https://t.co/CgIIwCpXTZ September 13, 2026

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στο πλαίσιο του διευρυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή απειλούν να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας σε νέα ύψη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η λιανική τιμή του ντίζελ σημείωσε ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6 δολάρια το γαλόνι.

Σε δεινή θέση βρίσκεται η Σαουδική Αραβία

Ο σαουδαραβικός αγωγός Ανατολής-Δύσης, μήκους 1.200 χιλιομέτρων, αποτελούσε τους τελευταίους έξι μήνες τη βασική οδό εξαγωγής του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, την ώρα που το Στενό του Χορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό λόγω των εχθροπραξιών. Ο αγωγός διοχέτευε καθημερινά 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια (4% έως 5% της παγκόσμιας προσφοράς), προστατεύοντας τη Σαουδική Αραβία από τις διαταραχές που παρέλυσαν άλλους εξαγωγείς του Κόλπου.

Την ίδια ώρα, οι Χούθι έχουν καταλάβει το στρατηγικής σημασίας νησί Πέριμ στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Παράλληλα, ανέφεραν 129 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές σε 48 ώρες, ενώ επιτέθηκαν στην περιοχή Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Η άρνηση του Τραμπ να συνδράμει

Ο πρίγκιπας διαδόχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ζήτησε τηλεφωνικά από τον Ντόναλντ Τραμπ να επέμβει και να συνδράμει στρατιωτικά για την αντιμετώπιση των Χούθι. Η Ουάσινγκτον απέριψε το αίτημα και διαμήνυσε ότι δεν θα εμπλακεί άμεσα για να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση, περιοριζόμενη στην παροχή πληροφοριών. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι και οι ίδιοι οι Χούθι επικοινώνησαν με τη διοίκησή του ζητώντας να μην παρέμβει. Ερώτημα προκύπτει εάν το Πακιστάν και η Τουρκία που υπέγραψαν το σύμφωνο της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία τον προηγούμενο μήνα, θα επέμβουν ή όχι, γιατί μέχρι στιγμής, τηρούν σιγήν ιχθύος.