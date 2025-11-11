Σάλος ξέσπασε στην Ουκρανία, μετά τις αποκαλύψεις ότι στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέφυγε στο εξωτερικό για να αποφύγει έφοδο της εθνικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαθφοράς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Τιμούρ Μίντιτς εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα, με τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας να πληθαίνουν και την αντιπολίτευση να ζητάει την παραίτηση της κυβέρνησης.

Ο Μίντιτς αποτελεί πρώην επιχειρηματικό εταίρο του Ζελένσκι, με τον ίδιο να διαφεύγει από την Ουκρανία λίγες ώρες πριν από την έφοδο της εθνικής υπηρεσίας στο σπίτι και τα γραφεία του.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ήδη επτά άτομα και αφορά την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, η οποία κατηγορείται ότι λάμβανε μίζες από διάφορους εργολάβους.

Δεύτερη εμπλοκή Ζελένσκι σε υπόθεση διαφθοράς

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το όνομα του Ουκρανού προέδρου εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς. Ο Μίντιτς είναι συνιδιοκτήτης της Kvartal 95, εταιρείας παραγωγής που ίδρυσε ο Ζελένσκι όταν ήταν κωμικός και παραμένει στο στόχαστρο ερευνών για τον ρόλο που είχε σε κρατικές ενεργειακές συμβάσεις και εταιρείες παραγωγής drone.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ζελένσκι, ο Μίντιτς φαίνεται ότι απέκτησε επιρροή στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας και ήταν ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, «μια εγκληματική οργάνωση υψηλού επιπέδου» ενορχήστρωσε το σχέδιο, με το δίκτυο να ζητάει μίζες 10-15% από εργολάβους. Οι έρευνες που έγιναν κράτησαν περίπου 15 μήνες, ενώ στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι αποστασιοποιήθηκε από τον Μίντιτς και τους υπόλοιπους εμπλεκομένους, δίνοντας συγχαρητήρια στην εθνική υπηρεσία για τις αποκαλύψεις.