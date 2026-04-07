Ο Λευκός Οίκος και η NASA, δημοσιοποίησαν εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την αποστολή Άρτεμις 2, φέρνοντας στο φως σπάνιες εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και χαρίζοντας μια μοναδική θέα της Γης από το βαθύ Διάστημα.

Η μία από τις δύο φωτογραφίες καταγράφει τη Γη να «βυθίζεται» πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα, όπως απαθανατίστηκε από το Orion spacecraft από την απομακρυσμένη πλευρά του φυσικού δορυφόρου. Πρόκειται για μια πρωτοφανή λήψη του πλανήτη μας από αυτή τη συγκεκριμένη γωνία, που προσφέρει μια διαφορετική οπτική για τη θέση της ανθρωπότητας στο Σύμπαν.

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Η δεύτερη εικόνα αποτυπώνει τη στιγμή μιας ολικής έκλειψης, όπως καταγράφηκε από σεληνιακή τροχιά στις 6 Απριλίου 2026. Στο καρέ, η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας ένα σπάνιο θέαμα που ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία έχουν τη δυνατότητα να δουν από τόσο μεγάλη απόσταση.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Η αποστολή Artemis II, με πλήρωμα τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen, αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση πέρα από τη γήινη τροχιά από το 1972, όταν είχε πραγματοποιηθεί η αποστολή Apollo 17.

Το διαστημόπλοιο Orion spacecraft βρίσκεται πλέον σε τροχιά «ελεύθερης επιστροφής», αξιοποιώντας τη βαρυτική έλξη της Σελήνης ώστε να επιστρέψει στη Γη ακόμη και χωρίς επιπλέον ώθηση.

Μετά την εκτόξευση με τον πύραυλο Space Launch System, το πλήρωμα προχώρησε σε μια σειρά δοκιμών για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του Orion, μεταξύ των οποίων και χειροκίνητη πλοήγηση διάρκειας 70 λεπτών. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το Deep Space Network, το παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας που επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό διαστημοπλοίων πέρα από την κάλυψη του GPS, μέσω μεγάλων κεραιών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Αυστραλία.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής σημειώθηκαν και διαστήματα χωρίς επικοινωνία με τη Γη, κυρίως όταν το σκάφος βρέθηκε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, εμποδίζοντας τη μετάδοση δεδομένων.