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Ο γερουσιαστής ταξίδεψε μέσω Αργεντινής και Ισημερινού, αποφεύγοντας να συμμορφωθεί με δικαστική εντολή που απαιτούσε την παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων.

Οι βραζιλιάνικες αρχές είχαν ακυρώσει τα διαβατήριά του, ενώ ο ίδιος παραμένει υπό έρευνα για υποθέσεις διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η αιφνιδιαστική αναχώρησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βραζιλία, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστο αν η παραμονή του στο αμερικανικό έδαφος θα είναι μόνιμη ή προσωρινή.

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Στη Φλόριντα έφτασε την Τετάρτη (28/10/2026) ο Φλάβιο Μπολσονάρο, λίγες ημέρες μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Η αναχώρησή του από τη χώρα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς είχε προηγηθεί δικαστική εντολή για την παράδοση των διαβατηρίων του, την οποία δεν είχε τηρήσει.

Ο 45χρονος γερουσιαστής και πρωτότοκος γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Opa-locka, κοντά στο Μαϊάμι, βάζοντας τέλος στα ερωτήματα που είχαν προκύψει τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν.

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Η παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώθηκε από φωτογραφικό υλικό του Reuters, στο οποίο εμφανίζεται να αποβιβάζεται από αεροσκάφος και στη συνέχεια να αποχωρεί, συνοδευόμενος, από τις εγκαταστάσεις της αμερικανικής Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων.

Candidato derrotado – O senador Flávio Bolsonaro (PL), sua esposa e as filhas do casal chegaram aos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28). O avião que o senador utilizou para fugir do Brasil aterrisou em um aeorporto de Miami nesta manhã.



➡️ Em uma operação secreta,… pic.twitter.com/Rg9UfxL6W4 October 28, 2026

Σύμφωνα με το BBC, ο Μπολσονάρο ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά του. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο εάν σκοπεύει να εγκατασταθεί στη Φλόριντα ή εάν η άφιξή του στις ΗΠΑ αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό ενός ευρύτερου ταξιδιού.

Εξαφανισμένος από τη δημόσια ζωή μετά την ήττα του

Η άφιξη του Φλάβιο Μπολσονάρο στο Μαϊάμι ακολούθησε ένα διήμερο έντονης φημολογίας, καθώς ο Βραζιλιάνος πολιτικός δεν είχε πραγματοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις μετά την εκλογική του ήττα.

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών επικράτησε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 52%, με τον Μπολσονάρο να ανακοινώνει ότι προτίθεται να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η στάση του, σε συνδυασμό με την αιφνιδιαστική αναχώρησή του από τη Βραζιλία, προκάλεσε νέα ερωτήματα για τις επόμενες κινήσεις του και τις πιθανές πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις.

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Flávio Bolsonaro landed in the US on Wednesday, ending days of speculation about his whereabouts after he fled Brazil following his presidential election loss https://t.co/yZk41eTlK5 pic.twitter.com/qsOKtDc6Do — Bloomberg (@business) October 28, 2026

Η δικαστική εντολή για τα διαβατήρια και η έρευνα για διαφθορά

Πριν εγκαταλείψει τη χώρα, ο Φλάβιο Μπολσονάρο είχε ενημερωθεί για απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, με την οποία καλούνταν να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Ο ίδιος είχε αντιδράσει έντονα, χαρακτηρίζοντας τη δικαστική απόφαση «απόπειρα εκφοβισμού», ενώ είχε διαβεβαιώσει δημόσια ότι δεν σχεδίαζε να φύγει από τη Βραζιλία.

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Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, δεν συμμορφώθηκε με την εντολή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην ακύρωση των διαβατηρίων του, συμπεριλαμβανομένου και του διπλωματικού.

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής βρίσκεται παράλληλα στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας για υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα σχετίζεται με τη χρηματοδότηση κινηματογραφικής παραγωγής που αφορά τον πατέρα του, Ζαΐρ Μπολσονάρο.

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Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ ο ίδιος απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες.

Η διαδρομή από τη Βραζιλία στην Αργεντινή και τον Ισημερινό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο ο Φλάβιο Μπολσονάρο κατάφερε να εγκαταλείψει τη Βραζιλία και να φτάσει τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις αρχές της Αργεντινής, ο γερουσιαστής εισήλθε στη χώρα μέσω χερσαίου συνοριακού περάσματος από τη Βραζιλία.

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Οι αργεντινές αρχές υποστήριξαν ότι κατά τον έλεγχο διέθετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και ότι δεν υπήρχε καταγεγραμμένο νομικό εμπόδιο που να απαγορεύει την είσοδό του.

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Στη συνέχεια, φέρεται να επιβιβάστηκε μαζί με την οικογένειά του σε ιδιωτικό αεροσκάφος, με δηλωμένο προορισμό το Γουαγιακίλ του Ισημερινού.

Δημοσιεύματα βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό τζετ τύπου Gulfstream G400, το οποίο κατέληξε στο αεροδρόμιο Opa-locka της Φλόριντα.

Μέχρι τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών δεν είχε αποσαφηνιστεί σε ποιον ανήκε το αεροσκάφος, ενώ αντικρουόμενες αναφορές είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με τις ενδιάμεσες στάσεις και τις συνθήκες της αναχώρησής του.

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Ερωτήματα για τις επόμενες κινήσεις του Μπολσονάρο

Η άφιξη του Φλάβιο Μπολσονάρο στις ΗΠΑ ανοίγει νέο κεφάλαιο στην πολιτική και δικαστική υπόθεση που τον αφορά.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν σκοπεύει να παραμείνει σε αμερικανικό έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και ποια θα είναι η αντίδραση των βραζιλιάνικων αρχών μετά την αναχώρησή του, παρά τη δικαστική εντολή για την παράδοση των διαβατηρίων του.

Την ίδια στιγμή, η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος και η εκκρεμής δικαστική έρευνα διατηρούν τον γιο του πρώην προέδρου της Βραζιλίας στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν εάν η παρουσία του στη Φλόριντα συνδέεται με μια προσωρινή παραμονή στο εξωτερικό ή με μια πιο μακροπρόθεσμη επιλογή, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση στη Βραζιλία συνεχίζεται.