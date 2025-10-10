Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ Kan δημοσιεύει αντίγραφο της συμφωνίας που υπέγραψαν στην Αίγυπτο το Ισραήλ, η Χαμάς καθώς και οι μεσολαβητές για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το έγγραφο, με τίτλο «Βήματα για εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για ένα «ολοκληρωτικό τέλος του πολέμου στη Γάζα». Περιγράφει λεπτομερώς τα στάδια της συμφωνίας, ξεκινώντας με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για «το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και τη συμφωνία των δύο μερών να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό».

Το δεύτερο βήμα ορίζει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης», η οποία συνεδριάζει ως αυτή την ώρα (υπουργικό συμβούλιο) για να ψηφίσει τη συμφωνία, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να σταματούν.

Το τρίτο βήμα απαιτεί την «άμεση έναρξη της ελεύθερης εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το τέταρτο αναφέρει ότι «ο IDF θα αποσυρθεί στις γραμμές που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με τον “χάρτη X” που επισυνάπτεται στο παρόν, και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Ο IDF δεν θα επιστρέψει στις περιοχές από τις οποίες έχει αποσυρθεί, εφόσον η Χαμάς εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία.»

Στο πέμπτο βήμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν».

Ενώ σημειώνεται ότι όλοι οι ζωντανοί και νεκροί αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια αυτού του 72ωρου διαστήματος, μία από τις υποπαραγράφους του πέμπτου βήματος απαιτεί «τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών… σχετικά με τυχόν νεκρούς ομήρους που δεν ανακτήθηκαν εντός των 72 ωρών ή τα λείψανα των κατοίκων της Γάζας που κρατούνται από το Ισραήλ».

«Ο μηχανισμός θα διασφαλίζει ότι τα λείψανα όλων των ομήρων θα εκταφούν πλήρως και με ασφάλεια και θα αποδοθούν. Η Χαμάς θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.

Η επόμενη υποπαράγραφος ορίζει ότι «καθώς η Χαμάς απελευθερώνει όλους τους ομήρους, το Ισραήλ θα απελευθερώνει παράλληλα τον αντίστοιχο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων σύμφωνα με τους συνημμένους καταλόγους», ακολουθούμενη από μια άλλη υποπαράγραφο που δηλώνει ότι «η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων θα γίνει σύμφωνα με τον μηχανισμό που συμφωνήθηκε μέσω των μεσολαβητών χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Το τελευταίο βήμα είναι ότι «θα συσταθεί μια ειδική ομάδα από εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και άλλων χωρών που θα συμφωνηθούν από τα μέρη, για να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας από τις δύο πλευρές και να συντονίζεται μαζί τους».

200 Αμερικανοί στρατιώτες στο Ισραήλ “για παρακολούθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα”

Την ίδια ώρα, το διεθνές πρακτορείο Associated Press αποκαλύπτειε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν περίπου 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στην υποστήριξη και την παρακολούθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ως μέρος μιας ομάδας που περιλαμβάνει χώρες-εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πρόκειται να ιδρύσει ένα «κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού» στο Ισραήλ, το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και της υλικοτεχνικής βοήθειας στην περιοχή που έχει καταστραφεί μετά από δύο χρόνια πολέμου.

October 9, 2025

πηγή: Times of Israel / Associated Press

