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Οι επιχειρήσεις διεξάγονται σε εικοσιτετράωρη βάση από το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό σε βάθος πεντακοσίων πενήντα μέτρων με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων.

Οι δικαστικές αρχές διερευνούν σοβαρές παραλείψεις σχετικά με τον απόπλου του σκάφους, καθώς το λιμάνι ήταν κλειστό και υπήρχαν αναφορές για μηχανικά προβλήματα στο πλοίο.

Η τραγωδία προκάλεσε πολιτική κρίση με την απομάκρυνση του υπουργού Μεταφορών και την αποχώρηση του κόμματός του από την κυβέρνηση στα κατεχόμενα.

Εμπειρογνώμονες εξετάζουν τους χειρισμούς του πληρώματος κατά την εκκένωση, ενώ οι αρχές αναζητούν ευθύνες και σε φορείς που ήταν υπεύθυνοι για την εποπτεία και την αδειοδότηση του σκάφους.

Παράλληλα, στις ακτές εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα των επιβατών, ενώ συνεχίζονται οι κηδείες των θυμάτων σε Κύπρο και Τουρκία.

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Έκτη ημέρα ερευνών σήμερα για το Filo Jet ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται πλέον πάνω και γύρω από το ίδιο το ναυάγιο, σε βάθος περίπου 550 μέτρων. Ο απολογισμός της τραγωδίας αυξήθηκε στους 12 νεκρούς, μετά την ανάσυρση ακόμη δύο σορών, ενώ 16 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Όπως ανακοίνωσε ο Ουνάλ Ουστέλ., οι δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες σε βαθιά νερά από τα πλοία του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού TCG IŞIN και TCG ALEMDAR και ανήκουν σε γυναίκες. Η διαδικασία για την ταυτοποίησή τους έχει ήδη αρχίσει.

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Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε 24ωρη βάση με ρομποτικά συστήματα, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και περιορισμένη ορατότητα στον βυθό. Το βυθισμένο καταμαράν έχει πλέον εντοπιστεί και στις έρευνες συμμετέχουν τα δύο εξειδικευμένα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, TCG Işın και TCG Alemdar, με δυνατότητες υποβρύχιας έρευνας σε μεγάλα βάθη.

Τα συνεργεία επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το ναυάγιο και να εντοπίσουν σημεία πρόσβασης στο εσωτερικό του, ενώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Hurriyet, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο πόρτα του πλοίου να είχε κλειδώσει, εγκλωβίζοντας επιβάτες μέσα στο σκάφος. Το συγκεκριμένο σενάριο παραμένει υπό διερεύνηση.

Ώρα για απόδοση ευθυνών

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος μετέβη στα κατεχόμενα, εκτίμησε ότι οι συνεχιζόμενες έρευνες ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανάσυρση και άλλων σορών, θέτοντας παράλληλα ως προτεραιότητες την απόδοση ευθυνών και τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών στο σύστημα.

Όπως γνωστοποίησε, οι «δικαστικές αρχές» των κατεχομένων έχουν ήδη ζητήσει από το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης τεχνική υποστήριξη για τη διερεύνηση της τραγωδίας. Νέα στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα στο «επαρχιακό δικαστήριο» Κερύνειας εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από την απόφαση για τον απόπλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το λιμάνι του Τάσουτζου ήταν κλειστό λόγω θαλασσοταραχής, ενώ πλοίαρχος και υποπλοίαρχος γνώριζαν ότι το Filo Jet παρουσίαζε προβλήματα σε μηχανή και πηδάλιο.

Ο υποπλοίαρχος φέρεται μάλιστα να είχε εισηγηθεί να μην πραγματοποιηθεί το ταξίδι. Το «δικαστήριο» παρέτεινε για ακόμη οκτώ ημέρες την «κράτηση» των εννέα υπόπτων.

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Πολιτική κρίση στα κατεχόμενα

Την ίδια ώρα, η τραγωδία έχει πλέον εξελιχθεί και σε πολιτική κρίση στα κατεχόμενα. Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ απομάκρυνε τον Ερχάν Αρικλί από τη θέση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών», αναφέροντας ότι η απόφαση ελήφθη ώστε να μην υπάρχουν σκιές γύρω από την έρευνα για τα αίτια του ναυαγίου.

Λίγες ώρες αργότερα, το κόμμα Αναγέννησης, του οποίου ηγείται ο Αρικλί, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την «κυβέρνηση». Η πίεση για απόδοση ευθυνών είχε ενταθεί ήδη από νωρίς, με πέντε συντεχνίες να ζητούν την παραίτηση του Αρικλί και να καταγγέλλουν ελλείψεις στην εποπτεία και στους ελέγχους.

Παράλληλα, ο τουρκοκυπριακός δικηγορικός σύλλογος ζητεί η διερεύνηση να μην περιοριστεί στην πλοιοκτήτρια εταιρεία, τον καπετάνιο και το πλήρωμα, αλλά να εξετάσει ανεξάρτητα και τις ευθύνες των «δημόσιων αρχών» που είχαν την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση, την επιθεώρηση και την εποπτεία του πλοίου.

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Οι «αδέξιοι χειρισμοί» του πλοίου

Νέα στοιχεία τροφοδοτούν παράλληλα τα ερωτήματα για τους χειρισμούς πριν και κατά τη διάρκεια της βύθισης.

Εμπειρογνώμονας που συμμετέχει στην έρευνα υποστήριξε ότι ο καπετάνιος δεν ενημέρωσε εγκαίρως τους επιβάτες, δεν μείωσε την ταχύτητα και δεν διαχειρίστηκε ομαλά την εκκένωση, ενώ ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθούν συνολικά η συντήρηση, οι επισκευές, η ασφάλιση και οι προηγούμενοι έλεγχοι του πλοίου.

Στις ακτές της Λαπήθου και της Βασίλειας εντοπίστηκαν στο μεταξύ κομμάτια και προσωπικά αντικείμενα που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Filo Jet, ανάμεσά τους ρούχα, παπούτσια και αντικείμενα από το εσωτερικό του σκάφους, την ώρα που οι οικογένειες των αγνοουμένων εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις.

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Οι κηδείες των θυμάτων συνεχίζονται σε Κύπρο και Τουρκία.

Πηγή: Ink.com

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