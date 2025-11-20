Άλλη μια μαρτυρία για σεξουαλική κακοποίηση Ισραηλινών ομήρων από τρομοκράτες της Χαμάς δημοσιεύουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Θύμα αυτή τη φορά ο Γκι Γκιλμπόα-Ντιλάλ, ο οποίος περιέγραψε πώς έπεσε θύμα βιασμού από φρουρό της Χαμάς προσθέτοντας ότι ο βιαστής του απείλησε να τον σκοτώσει αν το έλεγε σε κάποιον.

Advertisement

Advertisement

Μιλώντας στο Channel 12 ο Γκιλμπόα-Ντιλάλ περιέγραψε πως όλα συνέβησαν μετά από ντους που έκανε. «Με άφησε να κάνω ντους και όταν τελείωσα, με έσυρε έξω από εκεί και δεν με άφησε να φορέσω τα ρούχα μου. Με πήγε πίσω στο δωμάτιό τους και μετά με πέταξε σε μια από τις πολυθρόνες» είπε αρχικά ο Ισραηλινός όμηρος.

«Ο τρομοκράτης άρχισε να με αγγίζει σε όλο το σώμα. Πάγωσα. Του είπα: “Αστειεύεσαι, έτσι; Αυτό απαγορεύεται στο Ισλάμ”. Έβαλε ένα τουφέκι στο κεφάλι μου και ένα μαχαίρι στο λαιμό μου και μου είπε ότι αν το έλεγα σε κανέναν, θα με σκότωνε» συμπλήρωσε ο Γκιλμπόα-Ντιλάλ που είχε απαχθεί από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

Ο νεαρός Ισραηλινός κρατήθηκε στη Γάζα για 739 ημέρες και απελευθερώθηκε στις 12 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα με την οικογένειά του να έχει αναφέρει ότι του επιτρεπόταν να κάνει ντους μόνο μία φορά το μήνα με ένα κουβά.

Οι προηγούμενες μαρτυρίες

Πρόκειται για τον τρίτο άνδρα όμηρο που περιγράφει σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του. Είχαν προηγηθεί οι Ρομ Μπρασλάβσκι και Κιθ Σίγκελ με τον πρώτο να εξομολογείται ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

«Με έγδυσαν τελείως, μου πήραν ακόμη και τα εσώρουχα. Με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, χωρίς τροφή και ένιωθα ότι πέθαινα», είχε πει ο Μπρασλάβσκι. «Προσευχόμουν στον Θεό, τον παρακαλούσα να με σώσει, να με γλιτώσει από όλο αυτό. Σκέφτεσαι “τι στην ευχή γίνεται;”».

«Ήταν σεξουαλική βία και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσει. Ο στόχος ήταν να συντρίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν» είχε προσθέσει.

Advertisement

Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025

Την περασμένη εβδομάδα είχαν καταθέσει, επίσης, στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων (UNCAT) στη Γενεύη, ο Κιθ και η Αβίβα Σίγκελ περιγράφοντας πώς στερήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, λιμοκτονία και σωματικές απειλές κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Γάζα.

«Οι απαγωγείς μας συνέκριναν τα απόκρυφα μέρη του σώματός μου με αυτά μιας άλλης ομήρου. Μας απειλούσαν με μαχαίρια, αναγκάζοντάς μας να ικετεύουμε για να πάμε στην τουαλέτα», κατήγγειλε ο Κιθ Σίγκελ. «Περιμέναμε μέχρι να είμαστε έτοιμοι να εκραγούμε, για να μην εξοργίσουμε τους τρομοκράτες. Μου στερούσαν τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Με άφηναν να πεινάω, μου στερούσαν το νερό. Πάνω από μία φορά, οι τρομοκράτες με ανάγκασαν να γδυθώ μπροστά τους και μου ξύρισαν το σώμα».

Advertisement

Η Αβίβα Σίγκελ κατέθεσε επίσης για το πώς την ανάγκασαν να παρακολουθήσει τη σεξουαλική κακοποίηση μιας άλλης γυναίκας όμηρου: «Είμαι μάρτυρας ότι ένας τρομοκράτης της Χαμάς ήρθε στο μπάνιο, είπε σε ένα από τα κορίτσια που ήταν μαζί μας να γδυθεί, μπήκε μαζί της στο ντους και την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ. Έπρεπε να χαμογελάσει και μετά που το έκανε. Είδα μια από τις κοπέλες να αναγκάζεται να κάνει ντους. Είναι 16 ετών, δεν έχει δείξει ποτέ σε κανέναν το σώμα της, ο τρομοκράτης της Χάμας στεκόταν εκεί και την κοίταζε και χαμογελούσε».