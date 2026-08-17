Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης δύο σκαφών αναψυχής ανοιχτά των Καννών, στη νότια Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δέκα άνθρωποι και ένας 22χρονος να αγνοείται.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:45 το βράδυ της Κυριακής, στον κόλπο της Ναπούλ. Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ένα σκάφος τύπου Pardo, στο οποίο επέβαιναν 11 άτομα, συγκρούστηκε με φουσκωτό σκάφος που μετέφερε δέκα ανθρώπους. Και τα δύο σκάφη είχαν γαλλική σημαία.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε και οι δέκα επιβαίνοντες του φουσκωτού έπεσαν στη θάλασσα. Συνολικά δέκα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, και αρκετοί έφηβοι.
Μετά το ατύχημα κινητοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, πραγματοποιώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Συνολικά 20 άνθρωποι περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Λα Ναπούλ και της Λα Ραγκ, στο Μαντελιέ-λα-Ναπούλ.
Από τους τραυματίες, έξι έφεραν ελαφρύτερα τραύματα, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι τελευταίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα και ελικόπτερο σε νοσοκομεία των Καννών, της Αντίμπ, της Νίκαιας και της Τουλόν.
Οι έρευνες των γαλλικών Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.