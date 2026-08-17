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Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης δύο σκαφών αναψυχής ανοιχτά των Καννών, στη νότια Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δέκα άνθρωποι και ένας 22χρονος να αγνοείται.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:45 το βράδυ της Κυριακής, στον κόλπο της Ναπούλ. Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ένα σκάφος τύπου Pardo, στο οποίο επέβαιναν 11 άτομα, συγκρούστηκε με φουσκωτό σκάφος που μετέφερε δέκα ανθρώπους. Και τα δύο σκάφη είχαν γαλλική σημαία.

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Ce dimanche 16 août 2026 aux alentours de 23 heures, deux bateaux sont entrés en collision au large de Mandelieu-la-Napoule, dans la baie de Cannes, impliquant onze personnes. Dix d'entre elles, en état d'urg*nce absolue ou relative, ont été transférées à l'hôpital, tandis qu'une… pic.twitter.com/1ggRv1CVce — franceinfo (@franceinfo) August 17, 2026

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε και οι δέκα επιβαίνοντες του φουσκωτού έπεσαν στη θάλασσα. Συνολικά δέκα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, και αρκετοί έφηβοι.

🔴 Deux bateaux de plaisance sont entrés en collision à Mandelieu-la-Napoule, dans la baie de Cannes. Une personne est portée disparue, dix autres ont été blessées pic.twitter.com/evGUgc1r6y — TF1Info (@TF1Info) August 17, 2026

Μετά το ατύχημα κινητοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, πραγματοποιώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Συνολικά 20 άνθρωποι περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Λα Ναπούλ και της Λα Ραγκ, στο Μαντελιέ-λα-Ναπούλ.

🔴 INFO – #FaitsDivers : Une collision entre deux bateaux de plaisance a fait 11 blessés, dont plusieurs en urgence absolue, dans la baie de #Cannes cette nuit.



👉Un jeune homme est également porté disparu. Les secours poursuivent les recherches pour tenter de le retrouver. 🚤🚨 pic.twitter.com/tiwEx0GPYw — FranceNews24 (@FranceNews24) August 17, 2026

Από τους τραυματίες, έξι έφεραν ελαφρύτερα τραύματα, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι τελευταίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα και ελικόπτερο σε νοσοκομεία των Καννών, της Αντίμπ, της Νίκαιας και της Τουλόν.

Οι έρευνες των γαλλικών Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.