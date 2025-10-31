Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/10) στο Μετέρεν της Ολλανδίας, όταν ένα τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό που επιχειρούσε να διασχίσει σιδηροδρομική διάβαση.

Σύμφωνα με το nltimes.nl, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 στη διάβαση της οδού Bredestraat.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε φαίνεται το φορτηγό να προσπαθεί να διασχίσει τη διάβαση, να φρενάρει και να κάνει όπισθεν για να πάρει τη στροφή. Ωστόσο, εγκλωβίζεται πίσω από τις κατεβασμένες μπάρες και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συγκρούεται με το διερχόμενο τρένο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο φορτηγό, ενώ περίπου 200 επιβάτες του τρένου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στον σταθμό Den Bosch. Η ProRail, ο ολλανδικός οργανισμός που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική υποδομή, διερευνά τα αίτια του ατυχήματος και εργάζεται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή της σιδηροδρομικής εταιρείας, «οι ζημιές στις γραμμές είναι εκτεταμένες, καθώς χρειάζεται να αντικατασταθεί ένα χιλιόμετρο γραμμής». Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν έως το Σαββατοκύριακο.

Το ατύχημα προκάλεσε σοβαρές διακοπές στη σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Ουτρέχτης και Den Bosch, ενώ έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία αντικατάστασης. Η ProRail, σε συνεργασία με την Transport en Logistiek Nederland, δημοσίευσε το βίντεο του ατυχήματος για λόγους ευαισθητοποίησης, τονίζοντας πως «η ασφάλεια ξεκινά με την προσοχή και τις σωστές επιλογές – καλύτερα να καταστραφεί μια μπάρα παρά να χαθεί μια ζωή».