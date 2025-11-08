Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα άλλοι τραυματίστηκαν, όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα πλήθος πεζών το πρωί του Σαββάτου στην πόλη Ybor City, σύμφωνα με την αστυνομία της Τάμπα στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12:40 π.μ. στην East 7th Avenue. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο οδηγός έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και αρνήθηκε να σταματήσει όταν του το ζήτησαν οι αστυνομικοί. Το όχημα τελικά έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε πολλούς πεζούς και σταμάτησε κοντά στη Nebraska Avenue.

The crash happened around 12:45 a.m. in the… pic.twitter.com/MJPXyFUPvE — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) November 8, 2025

Ο οδηγός, που ταυτοποιήθηκε ως ο 22χρονος Ντάλας Σάμσον από το Ντένβερ, συνελήφθη στο σημείο του δυστυχήματος. Τρία θύματα πέθαναν εκεί, ενώ ένα τέταρτο θύμα πέθανε στο νοσοκομείο. Ένα άλλο θύμα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και οκτώ άλλα θύματα νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Ο αρχηγός Λι Μπέρκοου δήλωσε ότι τόσο το Αστυνομικό Τμήμα της Τάμπα όσο και η Τροχαία της Φλόριντα είναι αποφασισμένα να αποδώσουν δικαιοσύνη στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η Τροχαία της Φλόριντα ηγείται της έρευνας. Θα παρέχονται ενημερώσεις καθώς θα γίνονται διαθέσιμες.