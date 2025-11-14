Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγο και τον γιο του κατά τη διάρκεια ταξιδιού με τρένο από τη Ρεν προς την πρωτεύουσα.

Με την άφιξη του συρμού, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην πλατφόρμα τον διέταξαν να σταματήσει και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί καθώς προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο άνδρας είναι ζωντανός.

Advertisement

Advertisement

Ο σταθμός εκκενώθηκε άμεσα, ενώ ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, στρατού και πυροσβεστικής απέκλεισαν την περιοχή λόγω του περιστατικού.

🚨🇫🇷A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9 — LSI AFRICA (@lsiafrica) November 14, 2025

Πηγή φωτογραφιών: REUTERS