Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, αναδεικνύοντας τόσο τις διπλωματικές επαφές όσο και τις προσωπικές σχέσεις των ηγετών.

Η Τουρκία, ως οικοδέσποινα χώρα, πρόσφερε στους συμμετέχοντες αναμνηστικά στυλό με χαραγμένα τα ονόματά τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Ντόναλντ Τραμπ επέδειξαν ψυχρότητα στις σχέσεις τους, αποφεύγοντας την επαφή κατά την οικογενειακή φωτογραφία.

Η ένταση μεταξύ των δύο ηγετών αποδίδεται σε διαφωνίες σχετικά με τη χρήση ιταλικών στρατιωτικών βάσεων και προηγούμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θετική αλληλεπίδραση με τον Μαρκ Ρούτε, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Έντι Ράμα τράβηξαν την προσοχή με τις ενδυματολογικές τους επιλογές.

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Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 8/7 και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να σταθούμε στο παρασκήνιο των διπλωματικών επαφών και τι μαρτυράει για τις διαπροσωπικές σχέσεις των πολιτικών ηγετών.

Εικόνες από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Πίσω από την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία και τις καθιερωμένες χειραψίες, ορισμένες κινήσεις έχουν συμβολισμό αποσκοπώντας να στείλουν μηνύματα σε ορισμένους αποδέκτες.

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Reuters

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η οικοδέσποινα Τουρκία προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο ένα ένα στυλό με χαραγμένο το όνομα κάθε ηγέτη.

Στυλό με το όνομα του Φρίντριχ Μερτς, καγκελαρίου της Γερμανίας / REUTERS Στυλό με το όνομα του Μακρόν / REUTERS

Στην πρώτη σειρά βρέθηκε ο Μαρκ Ρούτε, έχοντας δίπλα του τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλευρό του Τούρκου προέδρου στάθηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ενώ πίσω του τοποθετήθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε ξανά με τα χαρακτηριστικά γυαλιά αεροπόρου, τα οποία φορά λόγω προβλήματος στα μάτια.

Reuters Reuters Reuters

Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται αυτό, μετά το συνέδριο του Davos, την υποδοχή του Σουλτάνου του Ομάν στο Ελιζέ και την χθεσινή επίσκεψη στη Συρία. Ο Γάλλος Πρόεδρος ξεκίνησε τη μέρα του με τζόκινγκ, πριν εμφανιστεί στη Σύνοδο, ενώ τα βλέμματα τράβηξαν και τα κατάλευκα sneakers του Έντι Ράμα.

Τα λευκά sneakers του Ράμα / REUTERS

Ο Κιρ Στάρμερ στάθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, στη δεύτερη σειρά, βρέθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης που είχε μία θετική αλληλεπίδραση με τον γγ. του θεσμού, Μαρκ Ρούτε.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρκ Ρούτε / REUTERS

Η κρίση στις σχέσεις Τραμπ και Μελόνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε το κλασικό του στιλ, φορώντας σκούρο μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μια έντονη πορτοκαλί-χρυσαφί γραβάτα, ένα χρώμα που έχει συνδεθεί συχνά με τη δυναμική εικόνα που επιδιώκει να προβάλλει στις δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ η άλλοτε «κολλητή» του Τζόρτζια Μελόνι, ξεχώρισε με μια πιο ιδιαίτερη επιλογή, φορώντας πράσινο σύνολο και χρυσές γόβες.

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Reuters Reuters Reuters

Ευδιάκριτο ήταν το κλίμα παγωμάρας που υπήρχε μεταξύ τους, καθώς οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών έχουν ψυχρανθεί. Κατά την λήψη της οικογενειακής φωτογραφίας με τους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ η Μελόνι φαίνεται να γυρνά επιδεικτικά το κεφάλι της όταν περνά από μπροστά της ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα πληροφορίες θέλουν την Ιταλίδα πρωθυπουργό να ζήτησε από τον οικοδεσπότη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην βρεθεί δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι σχέσεις των δύο ηγετών διαταράχθηκαν λόγω της άρνησης της Ιταλίας να επιτρέψει σε αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν ιταλικές βάσεις για τις επιχειρήσεις στο Ιράν, αλλά και των δηλώσεων Τραμπ κατά την σύνοδο της G7 στη Γαλλία ότι τον κυνηγούσε για μια φωτογραφία.

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 8/7 και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να σταθούμε στο παρασκήνιο των διπλωματικών επαφών και τι μαρτυράει για τις διαπροσωπικές σχέσεις των πολιτικών ηγετών.

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Πίσω από την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία και τις καθιερωμένες χειραψίες, ορισμένες κινήσεις έχουν συμβολισμό αποσκοπώντας να στείλουν μηνύματα σε ορισμένους αποδέκτες.

Reuters

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η οικοδέσποινα Τουρκία προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο ένα ένα στυλό με χαραγμένο το όνομα κάθε ηγέτη.

Στυλό με το όνομα του Φρίντριχ Μερτς, καγκελαρίου της Γερμανίας / REUTERS Στυλό με το όνομα του Μακρόν / REUTERS

Στην πρώτη σειρά βρέθηκε ο Μαρκ Ρούτε, έχοντας δίπλα του τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλευρό του Τούρκου προέδρου στάθηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ενώ πίσω του τοποθετήθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε ξανά με τα χαρακτηριστικά γυαλιά αεροπόρου, τα οποία φορά λόγω προβλήματος στα μάτια.

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Reuters Reuters Reuters

Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται αυτό, μετά το συνέδριο του Davos, την υποδοχή του Σουλτάνου του Ομάν στο Ελιζέ και την χθεσινή επίσκεψη στη Συρία. Ο Γάλλος Πρόεδρος ξεκίνησε τη μέρα του με τζόκινγκ, πριν εμφανιστεί στη Σύνοδο, ενώ τα βλέμματα τράβηξαν και τα κατάλευκα sneakers του Έντι Ράμα.

Τα λευκά sneakers του Ράμα / REUTERS

Ο Κιρ Στάρμερ στάθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, στη δεύτερη σειρά, βρέθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρκ Ρούτε / REUTERS

Η κρίση στις σχέσεις Τραμπ και Μελόνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε το κλασικό του στιλ, φορώντας σκούρο μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μια έντονη πορτοκαλί-χρυσαφί γραβάτα, ένα χρώμα που έχει συνδεθεί συχνά με τη δυναμική εικόνα που επιδιώκει να προβάλλει στις δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ η άλλοτε «κολλητή» του Τζόρτζια Μελόνι, ξεχώρισε με μια πιο ιδιαίτερη επιλογή, φορώντας πράσινο σύνολο και χρυσές γόβες.

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Reuters Reuters Reuters

Ευδιάκριτο ήταν το κλίμα παγωμάρας που υπήρχε μεταξύ τους, καθώς οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών έχουν ψυχρανθεί. Κατά την λήψη της οικογενειακής φωτογραφίας με τους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ η Μελόνι φαίνεται να γυρνά επιδεικτικά το κεφάλι της όταν περνά από μπροστά της ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα πληροφορίες θέλουν την Ιταλίδα πρωθυπουργό να ζήτησε από τον οικοδεσπότη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην βρεθεί δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι σχέσεις των δύο ηγετών διαταράχθηκαν λόγω της άρνησης της Ιταλίας να επιτρέψει σε αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν ιταλικές βάσεις για τις επιχειρήσεις στο Ιράν, αλλά και των δηλώσεων Τραμπ κατά την σύνοδο της G7 στη Γαλλία ότι τον κυνηγούσε για μια φωτογραφία.

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