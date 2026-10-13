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Οι αποκαλύψεις οδήγησαν στην παραίτηση του προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και του βουλευτή Χριστάκη Τζιοβάνη, ενώ η κυβέρνηση τερμάτισε το σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα.

Μια ερευνητική επιτροπή εντόπισε εκτεταμένες παρατυπίες στις διαδικασίες, γεγονός που έθεσε ζητήματα αξιοπιστίας για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες χορήγησης υπηκοότητας.

Τον Φεβρουάριο του 2026 το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε τον Δημήτρη Συλλούρη και τον Χριστάκη Τζιοβάνη, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία των αδικημάτων.

Η δικαστική απόφαση ανέδειξε τη διάκριση ανάμεσα στην πολιτική ευθύνη και την ποινική ενοχή, διατηρώντας ανοιχτή τη συζήτηση για τη θεσμική διαφάνεια.

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Ήταν Οκτώβριος του 2020 όταν ένα ντοκιμαντέρ του Al Jazeera προκάλεσε πολιτικό σεισμό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι εικόνες έδειχναν κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες να συζητούν τρόπους διευκόλυνσης της απόκτησης κυπριακού διαβατηρίου από υποτιθέμενο επενδυτή με εγκληματικό παρελθόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο τότε πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και επιχειρηματίας Χριστάκης Τζιοβάνης και ο δικηγόρος Ανδρέας Πιττάτζης. Οι δημοσιογράφοι είχαν εμφανιστεί ως εκπρόσωποι ανύπαρκτου Κινέζου επενδυτή. Η έρευνα «The Cyprus Papers Undercover», που μεταδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2020, πυροδότησε αλυσιδωτές εξελίξεις.

Το διαβατήριο ως επενδυτικό προϊόν

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Για χρόνια η Κύπρος είχε μετατρέψει την απόκτηση υπηκοότητας μέσω επενδύσεων σε σημαντικό οικονομικό εργαλείο. Ξένοι επενδυτές μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να αποκτήσουν κυπριακή υπηκοότητα επενδύοντας μεγάλα ποσά, κυρίως σε ακίνητα. Το διαβατήριο εξασφάλιζε την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα αναπτύχθηκαν επιχειρηματικά συμφέροντα γύρω από κατασκευαστικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία και μεσάζοντες. Η ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή υπό τον Μύρωνα Νικολάτο εντόπισε εκτεταμένες παρατυπίες και παράνομες πολιτογραφήσεις.

Οι διάλογοι που προκάλεσαν οργή

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ντοκιμαντέρ ήταν η συζήτηση για ενδεχόμενη αλλαγή ονόματος του υποτιθέμενου επενδυτή. Η εμφάνιση του προέδρου της Βουλής έδωσε στις αποκαλύψεις ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Οι εικόνες δεν αποτελούσαν από μόνες τους δικαστική απόδειξη εγκλήματος, αλλά προκάλεσαν βαθιά πολιτική κρίση. Ο Χριστάκης Τζιοβάνης παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα και τα κομματικά αξιώματα. Ο Δημήτρης Συλλούρης αρχικά ανακοίνωσε αποχή από τα καθήκοντά του και κατόπιν παραιτήθηκε. Η κυβέρνηση τερμάτισε το επενδυτικό πρόγραμμα από την 1η Νοεμβρίου 2020.

Ο Αναστασιάδης και το πολιτικό κόστος

Ο τότε πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της διακυβέρνησής του. Η κυβέρνηση τόνιζε τη συμβολή του προγράμματος στην οικονομική ανάκαμψη μετά το 2013, ενώ οι επικριτές κατήγγελλαν ανεπαρκείς ελέγχους και ευνοϊκή μεταχείριση ισχυρών συμφερόντων. Το σκάνδαλο επιβάρυνε την πολιτική κληρονομιά του Αναστασιάδη, αλλά δεν οδήγησε σε εκλογική ήττα του: ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του το 2023 και τον διαδέχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η διεθνής διάσταση

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Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν διαδηλώσεις στη Λευκωσία και απαίτηση για διαφάνεια και λογοδοσία. Το ζήτημα απέκτησε ευρωπαϊκή διάσταση, αφού οι πολιτογραφήσεις συνεπάγονταν δικαιώματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα δεν ήταν πλέον μόνο κυπριακό, αλλά αφορούσε την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών διαδικασιών.

Η δικαστική ανατροπή του 2026

Στις 17 Φεβρουαρίου 2026, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε τον Δημήτρη Συλλούρη και τον Χριστάκη Τζιοβάνη από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθώς κρίθηκε ότι δεν αποδείχθηκαν πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας τα απαραίτητα στοιχεία των αδικημάτων. Το ντοκιμαντέρ δεν αποτέλεσε αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη. Η διάκριση ανάμεσα στην πολιτική ευθύνη και την ποινική ενοχή είναι απαραίτητη.

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Η Κύπρος που γνώρισα μέσα από τη δημοσιογραφία

Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από πολύ κοντά την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της Κύπρου, υπηρετώντας επί τρία χρόνια ως διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης στο κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι EXTRA και παρουσιάζοντας παράλληλα το δελτίο ειδήσεων. Αυτή η επαγγελματική διαδρομή μού έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσω από κοντά τους πολιτικούς συσχετισμούς και τις ιδιαίτερες σχέσεις ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία του ανεξάρτητου δημοσιογραφικού ελέγχου. Και είναι γεγονός ότι χειρίστηκα και παρουσίασα δημοσιογραφικά το συγκεκριμένο θέμα χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση ούτε από τον καναλάρχη ούτε από τον οποιοδήποτε άλλον παράγοντα.

Έξι χρόνια μετά, τα ερωτήματα παραμένουν

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Το ντοκιμαντέρ έφερε στο φως πρακτικές που προκάλεσαν διεθνή έλεγχο, συνέβαλε στον τερματισμό ενός πολυσυζητημένου προγράμματος και άφησε βαθύ αποτύπωμα στην κυπριακή πολιτική ζωή. Η αθώωση των δύο πολιτικών προσώπων το 2026 υπενθυμίζει ότι η δημόσια κατακραυγή δεν ταυτίζεται με την ποινική ευθύνη. Η συζήτηση για τις θεσμικές αδυναμίες και τη διαφάνεια παραμένει ανοιχτή. Η δημοσιογραφία ερευνά, η Δικαιοσύνη κρίνει και η πολιτική εξουσία οφείλει να λογοδοτεί.