Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν και προσέκρουσαν σε τρένο που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν συρμοί και από το δεύτερο τρένο.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα άφησε ένα 6χρονο κοριτσάκι ορφανό, αφού έχασε τους γονείς, τον αδερφό και τον ξάδερφό της. Η οικογένεια Ζαμοράνο-Άλβαρεζ με καταγωγή από την Πούντα Ουμπρία, κατοικούσε στην Αλχαράκε και επέστρεφε στο σπίτι της με το τρένο από τη Μαδρίτη στην Ουέλβα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο στην ισπανική πρωτεύουσα, όπου είχε παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λεβάντε για το ισπανικό πρωτάθλημα, σύμφωνα με το rtve.es.

Στο πλαίσιο αυτό, η αγωνία έχει βρει και έναν νέο χώρο έκφρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγγενείς των αγνοουμένων ανεβάζουν αναρτήσεις ζητώντας πληροφορίες και βοήθεια, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συμμετέχουν ενεργά, κοινοποιώντας ανακοινώσεις και φωτογραφίες, ελπίζοντας ότι κάποια πληροφορία θα οδηγήσει στον εντοπισμό τους.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με την τοπική κοινωνία και τις αρχές να προσπαθούν να συντονίσουν τις προσπάθειες διάσωσης και ενημέρωσης. Η αγωνία για το τι απέγιναν οι επιβάτες συνεχίζει να βαραίνει τις ψυχές των οικογενειών, που περιμένουν απαντήσεις και ελπίζουν για θετικό νέο.

Η 6χρονη που επέζησε

Η 6χρονη κόρη της οικογένειας διασώθηκε στον τόπο της σύγκρουσης. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Reina Sofia της Κόρδοβα με ένα τραύμα στο κεφάλι που χρειάστηκε τρία ράμματα, παρέμεινε για ώρες υπό την φύλαξη των αστυνομικών μέχρι να μπορέσει να συναντήσει τους συγγενείς της. Αυτή τη στιγμή, η ανήλικη ξεκουράζεται με τη γιαγιά της σε ένα ξενοδοχείο της Κόρδοβα.

Νεκροί δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ που μετέφεραν δώρο στον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται το ανδρόγυνο από την Ουέλβα, αποτελούμενο από τον δημοσιογράφο Όσκαρ Τόρο και τη φωτορεπόρτερ Μαρία Κλάους, μια θλιβερή είδηση που επιβεβαιώθηκε από την Ένωση Τύπου της Ουέλβα. «Ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί και σεβαστοί μεταξύ των συναδέλφων τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo, οι δύο δημοσιογράφοι επέστρεφαν στο σπίτι τους με δώρο που θα έδιναν στον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’ με αφορμή προγραμματισμένη επίσκεψή του αυτή την Πέμπτη στην Ουέλβα.

Τα πρώτα τεχνικά ευρήματα

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα πρώτα βαγόνια του τρένου της ιδιωτικής ισπανικής εταιρείας Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες χωρίς να εκτροχιαστούν. Ωστόσο, το όγδοο και τελευταίο βαγόνι βγήκε από την τροχιά, συμπαρασύροντας και το έβδομο καθώς και το έκτο βαγόνι, γεγονός που οδήγησε στην τραγωδία.



Η Iryo είναι ιδιωτικός σιδηροδρομικός πάροχος, με βασικό μέτοχο τον ιταλικό κρατικό όμιλο σιδηροδρόμων Ferrovie dello Stato. Το τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα είναι τύπου Frecciarossa 1000, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στο πρακτορείο Reuters, η κατασκευάστρια εταιρεία Hitachi Rail είχε πραγματοποιήσει τακτικό έλεγχο του συρμού στις 15 Ιανουαρίου, χωρίς να εντοπιστεί οποιαδήποτε ανωμαλία. Παράλληλα, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι το τρένο ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο.

Στον τόπο του δυστυχήματος μετέβησαν τη Δευτέρα το πρωί ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών. Ο Σάντσεθ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία.

Εκκλήσεις στα social media για πληροφορίες για τους αγνοούμενους

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Άλβαρο, ο οποίος αναζητά τον πατέρα του.

«Προσπαθούμε από τις 21:00 να επικοινωνήσουμε με τον πατέρα μου. Ονομάζεται Αντρές Γκαγιάρδο Βας και ταξίδευε με το τρένο προς Ουέλβα. Σας παρακαλώ, αν τον δείτε ή γνωρίζετε κάτι, ενημερώστε μας», έγραψε σε ανάρτησή του.



Llevamos desde las 21 intentando contactar con mi padre, se llama Andrés Gallardo Vaz, venía en el tren dirección Huelva. Os ruego que si lo veis o sabéis algo sobre el porfavor comunicárselo.#Adamuz pic.twitter.com/J7MfzWFlQx Advertisement January 19, 2026



Αγωνία εκφράζει και ο Ρικάρντο, που αναζητά τον 57χρονο πατέρα του, Ρικάρντο Τσαμόρο, ο οποίος επέβαινε στον συρμό Alvia με προορισμό την Ουέλβα.

URGENTE!

Por favor quien este en adamuz y reconozca a este señor que es mi padre que contacte conmigo porfavor



Iba en el alvia Madrid-Huelva que ha chocado



Porfavor difusión!! pic.twitter.com/7vSvb2m9Rv — Richi :/ (@Ricardochammo) January 19, 2026

Όπως ανέφερε στην πλατφόρμα X, η μητέρα του επισκέφθηκε νοσοκομεία της Κόρδοβα χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ούτε από τις τηλεφωνικές γραμμές ενημέρωσης έλαβαν κάποια πληροφορία. «Έχω την τοποθεσία του πατέρα μου, αλλά δεν έχει μετακινηθεί από την ώρα του δυστυχήματος, αν και εμφανίζεται ενεργή. Ελπίζουμε να βρίσκεται στη Χαέν ή στην Αντούχαρ», σημειώνει.

«Διαδώστε το μήνυμα, παρακαλώ» – Συνεχίζεται η αγωνία

Η Εύα αναζητά τη Μίριαμ, μια 27χρονη που ταξίδευε μόνη της στο βαγόνι 1 του Alvia 2384 με κατεύθυνση την Ουέλβα.

Estamos buscando a Miriam Alberico. Iba en uno de los trenes que se han descarrilado en Adamuz (destino Huelva) en el vagón 1. No sabemos nada de ella desde hace mucho tiempo. Por favor, difusión y cualquier noticia contacten. pic.twitter.com/qa0dpHTXXh — pérez (@iamuser0) January 18, 2026

«Φορούσε πράσινο κοτλέ παντελόνι. Παρακαλώ για διάδοση», γράφει στην έκκλησή της.

Ο Αντόνιο, από την πλευρά του, προσπαθεί να εντοπίσει τον θείο του, Ραφαέλ Μιγιάν, ο οποίος επίσης επέβαινε στον συρμό Alvia.

Por favor difusión.

Mis tíos iban en el Alvia que se ha accidentado en Adamuz y de mi tío no sabemos nada.

Se llama Rafael Millán Albert.

Por favor, cualquier información es bienvenida. pic.twitter.com/5qWJME0jtX — antoniovzquez_ (@antoniovzquez_) January 18, 2026

Αν και η οικογένεια κατάφερε να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του, ο ίδιος παραμένει αγνοούμενος. «Μας κρατούν σε αγωνία. Μέρος της οικογένειάς μου ταξίδεψε από την Ουέλβα στην Ανταμούς για να στηρίξει τη θεία μου, αλλά για τον θείο μου δεν γνωρίζουμε τίποτα», ανέφερε.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Το δυστύχημα συνέβη στις 7:45 μ.μ. τοπική ώρα κοντά στην πόλη Adamuz στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

Η σύγκρουση έγινε ανάμεσα σε δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, ένα που λειτουργούσε από την ιδιωτική κοινοπραξία Iryo και το άλλο από την Alvia, την οποία διαχειρίζεται η δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Τα δύο τελευταία από τα οκτώ βαγόνια του κόκκινου τρένου Iryo, που ταξίδευε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν σε μια ευθεία γραμμή και χτύπησαν στο αντίθετο ρεύμα την αμαξοστοιχία της Alvia, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα βαγόνια του τελευταίου να εκτροχιαστούν και να πέσουν σε ανάχωμα ύψους 5 μέτρων.

Τι λένε οι αξιωματούχοι

Υπήρξε ένα διάστημα 20 δευτερολέπτων μεταξύ του πρώτου εκτροχιασμού και της πρόσκρουσης, πολύ σύντομο για να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πέδησης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι το ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά αποκλείστηκε.

«Πρέπει να ήταν κάποιο είδος βλάβης στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή και αυτό θα χρειαστεί χρόνο» για να διερευνηθεί, είπε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το τρένο της Alvia προφανώς χτύπησε τα εκτροχιασμένα βαγόνια ή τα συντρίμμια του κάτω μέρους του Iryo. Ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Alvia σκοτώθηκε στο δυστύχημα, δήλωσε ο επικεφαλής της Renfe.

Το τρένο Iryo μετέφερε περίπου 300 άτομα και μόλις είχε αναχωρήσει από την ιστορική πόλη της Κόρδοβα. Η ταχύτητά του τη στιγμή του ατυχήματος ήταν 110 χλμ/ώρα, πολύ κάτω από το μέγιστο όριο των 250 χλμ/ώρα σε αυτό το τμήμα.

Το επερχόμενο τρένο, που μετέφερε 187 άτομα, ταξίδευε με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα, σύμφωνα με την Renfe.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια του τρένου Alvia είχαν 37 άτομα στο πρώτο και 16 στο δεύτερο. Οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες προέρχονταν από τα δύο πρώτα βαγόνια.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι το τρένο Iryo είναι ηλικίας μικρότερης των 4 ετών και ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές είχαν ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο με επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ. Η Iryo λέει ότι το τρένο επιθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 15 Ιανουαρίου.

Ο Πουέντε χαρακτήρισε το ατύχημα «εξαιρετικά παράξενο» και είπε ότι αν δεν είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα , ο εκτροχιασμός πιθανότατα δεν θα είχε προκαλέσει θανάτους.

Ο Χοσέ Τριγκέρος, πρόεδρος του Συνδέσμου Μηχανικών Οδοποιίας, δήλωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυση των εικόνων και των πληροφοριών που δημοσίευσαν οι αρχές υποδηλώνει «βλάβη στο κάτω μέρος των πίσω μονάδων» του τρένου Iryo.

Προηγούμενα προβλήματα

Το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF είχε προειδοποιήσει τον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών ADIF σε επιστολή του τον περασμένο Αύγουστο για σοβαρή φθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που επικαλείται το Reuters, αναφέροντας ότι λακκούβες, χτυπήματα και ανισορροπίες στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούσαν συχνές βλάβες και καταστρέφονταν τα τρένα.

Eίχαν αναφερθεί στο παρελθόν προβλήματα με τις υποδομές στο Adamuz, από βλάβες σηματοδότησης έως προβλήματα με τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που προκάλεσαν καθυστερήσεις σε τρένα υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας 10 φορές από το 2022.

Η κυβέρνηση επικρίθηκε πέρυσι για μια σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος και κλοπή χάλκινων καλωδίων από τις γραμμές. Το δίκτυο είναι ευάλωτο σε κλοπές καλωδίων καθώς διέρχεται από μεγάλες εκτάσεις άδειας υπαίθρου.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, με 3.622 χιλιόμετρα γραμμών, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά την Κίνα, σύμφωνα με το ADIF.

Η Ισπανία άνοιξε το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό το 2020, σε μια προσπάθεια να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους στα τρένα AVE της Renfe.

Η Iryo είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του ιταλικού κρατικού σιδηροδρόμου Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής εταιρείας Air Nostrum και του ισπανικού επενδυτικού ταμείου υποδομών Globalvia. Ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2022, με τη διαδρομή Μαδρίτη-Βαρκελώνη και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε άλλες μεγάλες πόλεις.