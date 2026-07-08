Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα αισθητηριακά παιχνίδια NeeDoh προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα σε παιδιά, όταν θερμαίνονται ή τοποθετούνται σε φούρνους μικροκυμάτων λόγω διαδικτυακών προκλήσεων.

Η εσωτερική γέμιση των παιχνιδιών διογκώνεται και εκρήγνυται υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, απελευθερώνοντας καυτό και ιδιαίτερα κολλώδες υλικό στο σώμα.

Οι ιατροί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν μόνιμες ουλές και σοβαρές βλάβες, απαιτώντας συχνά μακροχρόνιες θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις.

Η κατασκευάστρια εταιρεία απαγορεύει ρητά τη θέρμανση ή την κατάψυξη των προϊόντων, ενώ οι ειδικοί καλούν τους γονείς να ενημερώνουν τα παιδιά για τους κινδύνους.

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Τα χρωματιστά παιχνίδια NeeDoh, που διαφημίζονται ως ασφαλή αισθητηριακά αντικείμενα για πίεση και τέντωμα, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή σε πολλές χώρες. Ωστόσο, μια επικίνδυνη τάση που εξαπλώνεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε παιδιά και εφήβους, με αρκετούς να νοσηλεύονται λόγω εκτεταμένων εγκαυμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτήθηκαν δερματικά μοσχεύματα ή ακόμη και τεχνητό κώμα. Ο κίνδυνος εμφανίζεται όταν τα παιχνίδια θερμαίνονται, καταψύχονται ή τοποθετούνται σε φούρνο μικροκυμάτων, είτε στο πλαίσιο διαδικτυακών προκλήσεων είτε από άγνοια.

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Doctors issue warning over massively popular toy that's hospitalizing children with excruciating injuries https://t.co/0C2ljNpiRm pic.twitter.com/JbLt3UOmzS — New York Post (@nypost) July 7, 2026

Τα περισσότερα NeeDoh περιέχουν μια παχύρρευστη γέμιση, η οποία σε υψηλές θερμοκρασίες μετατρέπεται σε ιδιαίτερα κολλώδες και καυτό υλικό. Ειδικά το μοντέλο Nice Cube διαθέτει γέμιση με βάση τη ζάχαρη, που διαστέλλεται γρήγορα όταν θερμανθεί, αυξάνοντας την πίεση στο εσωτερικό του παιχνιδιού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκαλώντας έκρηξη.

Η κατασκευάστρια εταιρεία προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να θερμαίνονται, να καταψύχονται ή να χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού. Παρ’ όλα αυτά, γιατροί αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότερα παιδιά επηρεάζονται από διαδικτυακές προκλήσεις που τα ενθαρρύνουν να αγνοούν αυτές τις οδηγίες.

Nassau County officials warn of TikTok challenge with dangerous consequences for kids https://t.co/YY3AWsDTF1 pic.twitter.com/xyQgammxK2 — Eyewitness News (@ABC7NY) July 8, 2026

Η παιδίατρος επειγόντων περιστατικών Αλίσια Γουέμπ εξηγεί ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το ίδιο το παιχνίδι, αλλά και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ωθούν τα παιδιά να δοκιμάζουν επικίνδυνες πρακτικές χωρίς να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες. Όπως αναφέρει, ένα θερμασμένο NeeDoh μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει εγκαύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο στόμα και στο υπόλοιπο σώμα, ενώ υπάρχει και κίνδυνος εσωτερικών τραυματισμών αν το καυτό υλικό καταποθεί.

Από την πλευρά του, Ο Μάικλ Κούπερ, διευθυντής μονάδας εγκαυμάτων, επισημαίνει ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, επειδή το λεπτότερο δέρμα τους επιτρέπει στη θερμότητα να εισχωρεί γρήγορα στους ιστούς, προκαλώντας σοβαρές βλάβες ακόμη και μετά από σύντομη επαφή.

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Οι προειδοποιήσεις των ειδικών επιβεβαιώνονται από περιστατικά σε διάφορες χώρες. Στο Μιζούρι των ΗΠΑ, μία επτάχρονη υπέστη σοβαρά εγκαύματα όταν ένα NeeDoh εξερράγη μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων και το καυτό περιεχόμενο κόλλησε στο δέρμα και στα ρούχα της. Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή ώστε χρειάστηκε να τεθεί σε τεχνητό κώμα και να υποβληθεί σε δερματικό μόσχευμα λόγω εγκαυμάτων κοντά στο στόμα και στους αεραγωγούς.

ATTENTION 🚨



IF YOUR CHILD OWNS A NEEDOH CUBE, I STRONGLY SUGGEST YOU READ THIS IMMEDIATELY.



Allegedly there is a current TikTok trend involving putting NeeDoh cubes in the freezer first, followed by the microwave.



This is extremely dangerous, as illustrated in the examples… pic.twitter.com/8QKbfinVVc — Morgan 🦋 (@MorganPCALLB) January 8, 2026

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δεκάχρονη Μπέλα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο όταν φίλος της επιχείρησε να μιμηθεί πρόκληση που είχε δει στο TikTok. Οι γιατροί εκτίμησαν ότι θα πρέπει να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ παραμένει αβέβαιο αν οι ουλές θα είναι μόνιμες. Αντίστοιχα, στο Σικάγο, ο εννιάχρονος Κάλεμπ υπέστη εγκαύματα δεύτερου βαθμού όταν ένα Nice Cube που είχε θερμανθεί σε φούρνο μικροκυμάτων εξερράγη στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί αφαίρεση κατεστραμμένων ιστών. Στο Νέο Μεξικό, μια δεκατριάχρονη τραυματίστηκε με εγκαύματα τρίτου βαθμού όταν παιχνίδι που είχε παραμείνει για ώρες μέσα σε ζεστό αυτοκίνητο έσκασε μόλις το πίεσε, εκτοξεύοντας καυτό υλικό στα χέρια και στα πόδια της.

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Οι γιατροί τονίζουν ότι τα περισσότερα περιστατικά έχουν κοινή αιτία: τα παιδιά θεωρούν πως τα παιχνίδια παραμένουν ασφαλή ακόμη και μετά την έκθεσή τους σε ακραίες θερμοκρασίες. Τέτοιου είδους εγκαύματα μπορεί να αφήσουν μόνιμες ουλές, να προκαλέσουν προβλήματα στην όραση ή ακόμη και παραμορφώσεις, ενώ συχνά απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία και πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

🪀❌❗𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐀𝐃𝐑𝐄𝐒 𝐘 𝐂𝐔𝐈𝐃𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒❗ 𝐒𝐢 𝐭𝐮𝐬 𝐡𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐨𝐬𝐨 𝐣𝐮𝐠𝐮𝐞𝐭𝐞 𝐞𝐥á𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚 (𝐦𝐮𝐲 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤), 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐥𝐞𝐞𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚.



💥🆘… pic.twitter.com/hAx5YeNahx — Playaaldia (@playaaldia) July 7, 2026

Ο Cooper συμπληρώνει ότι, λόγω της μικρότερης επιφάνειας σώματος των παιδιών, ακόμη και περιορισμένα εγκαύματα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές, όπως λοιμώξεις, αφυδάτωση, δυσκολίες στην κίνηση, ανάγκη για επανορθωτικές επεμβάσεις και σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις.

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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόληψη αποτελεί την αποτελεσματικότερη προστασία. Συνιστούν στους γονείς να συζητούν με τα παιδιά για τους κινδύνους των διαδικτυακών προκλήσεων και να τους εξηγούν ότι τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα συχνά αποκρύπτουν τις πραγματικές συνέπειες. Παράλληλα, προτρέπουν να μην επιτρέπεται ποτέ η θέρμανση ή η κατάψυξη των παιχνιδιών NeeDoh ή άλλων παρόμοιων αισθητηριακών προϊόντων, να μην αφήνονται σε οχήματα που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες και να ελέγχονται συστηματικά για φθορές ή ρωγμές που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ατυχήματος.