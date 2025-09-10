Φύλακας ζωολογικού κήπου σκοτώθηκε από αγέλη λιονταριών στην Ταϊλάνδη. Ο 58χρονος άνδρας εργαζόταν εδώ και 30 χρόνια περίπου σε ζωολογικό κήπο. Ερωτήματα δημιουργούνται σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.

A zookeeper has succumbed to his injuries after being mauled by a group of lions, which he fed daily, at a safari zoo in Bangkok’s Klong Sam Wa district today.



The attack was witnessed by visitors touring the zoo in vehicles. They honked their horns in an attempt to chase the…

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Safari World της Μπανγκόκ, έναν από τους μεγαλύτερους ζωολογικούς κήπους στην Ασία. Μεταξύ άλλων οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά λιοντάρια και τίγρεις, καταβάλλοντας αντίτιμο περίπου 32 ευρώ. Στον ιστότοπο του Safari World αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «οι επισκέπτες μπορούν να βρεθούν κοντά σε άγρια ζώα – όπως τίγρεις, λιοντάρια, αρκούδες και ζέβρες – που περιφέρονται ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον».

«Το θύμα είναι υπάλληλος του ζωολογικού κήπου, ο οποίος συνήθως τάιζε τα λιοντάρια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Σαμπουντί Πανπαγκντί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εθνικών πάρκων.

«Ένας άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο και στάθηκε μόνος, με την πλάτη γυρισμένη προς τα ζώα (…) Στεκόταν έτσι για περίπου 3 λεπτά, όταν ένα λιοντάρι τον πλησίασε αθόρυβα και τον άρπαξε», αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Thairath ο Ταβατσάι Καντσαναρίν, επισκέπτης του Safari World που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης.