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Ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, δήλωσε ότι η υπηρεσία αξιοποίησε πληροφορίες των αυστριακών αρχών για να αποκαλύψει την επιχειρησιακή υποδομή των δραστών.

Η συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών οδήγησε στη σύλληψη των μελών του τζιχαντιστικού πυρήνα και στην αποτροπή μιας πιθανής μαζικής επίθεσης.

Οι προγραμματισμένες συναυλίες ακυρώθηκαν το καλοκαίρι του 2024, ενώ οι κατηγορούμενοι για το σχέδιο επίθεσης έχουν ήδη καταδικαστεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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Σημαντική ήταν η συμβολή της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ στην εξάρθρωση του σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) σε συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας, Ντέιβιντ Μπαρνέα.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο συνέδριο ELNET στην Ιερουσαλήμ, ο Μπαρνέα αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια στη συμμετοχή της Μοσάντ στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η αρχική ενημέρωση για την απειλή είχε φτάσει από τις αυστριακές αρχές.

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«Η αρχική προειδοποίηση για την απειλή προήλθε από τους Αυστριακούς εταίρους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, μετά τη διαβίβαση των πληροφοριών στη Μοσάντ, η υπηρεσία αξιοποίησε τις δυνατότητες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, προκειμένου να εντοπίσει τη δράση του δικτύου και να συμβάλει στη σύλληψη των εμπλεκομένων.

«Από τη στιγμή που αυτή η πληροφορία κοινοποιήθηκε στη Μοσάντ, αξιοποιήσαμε με επιτυχία τις μοναδικές δυνατότητές μας στην επεξεργασία πληροφοριών και στην αποκάλυψη της επιχειρησιακής υποδομής, οδηγώντας στη σύλληψη του διεθνούς πυρήνα τζιχαντιστών», ανέφερε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η συνεργασία των ισραηλινών και αυστριακών υπηρεσιών απέτρεψε μια πολύνεκρη επίθεση. «Αποτρέψαμε μια μαζική σφαγή, η οποία θα μπορούσε να στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες νέους Ευρωπαίους, άνδρες και γυναίκες», υπογράμμισε.

Η ακύρωση των συναυλιών της Τέιλορ Σουίφτ και οι συλλήψεις

Το καλοκαίρι του 2024, οι τρεις προγραμματισμένες συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, στο πλαίσιο της περιοδείας της, ακυρώθηκαν μετά την αποκάλυψη σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης από υποστηρικτές του ISIS. Περισσότεροι από 170.000 θεατές αναμενόταν να παρακολουθήσουν τις εμφανίσεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις του αυστριακού πρακτορείου APA.

Αν και προηγούμενες αναφορές είχαν κάνει λόγο για συμβολή και των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών στην αποτροπή του σχεδίου, ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ ανέδειξε τώρα δημόσια τον ρόλο της ισραηλινής υπηρεσίας.

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Η ίδια η τραγουδίστρια είχε εκφράσει την αναστάτωσή της για τις ακυρώσεις, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο λόγος των ακυρώσεων με γέμισε με ένα νέο αίσθημα φόβου και με τεράστιες ενοχές, επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν προγραμματίσει να έρθουν στις συναυλίες».

Τον περασμένο Μάιο, αυστριακό δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 ετών σε έναν 21χρονο, τον Μπεράν Α., ο οποίος παραδέχθηκε την ενοχή του για τρομοκρατικά αδικήματα και άλλες κατηγορίες που συνδέονταν με την υπόθεση. Ένας δεύτερος 21χρονος, ο Άρντα Κ., καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο πρώτος κατηγορούμενος περιέγραψε ότι είχε λάβει οδηγίες για την υλοποίηση της επίθεσης και είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό. Είχε επίσης αναζητήσει συμβουλές για την επιλογή όπλων σε διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας, ενώ είχε επικοινωνήσει και με υψηλόβαθμο μέλος του ISIS.

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Παράλληλα, πέρυσι δικαστήριο του Βερολίνου καταδίκασε έναν 16χρονο Σύρο, ο οποίος είχε συμβάλει στο σχέδιο επίθεσης, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.

Με πληροφορίες από: timesofisrael.com

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